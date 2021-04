Kontroverser Netflix-Hit Ginny & Georgia hat sich mit Mega-Star angelegt - und wird dafür jetzt belohnt

Ginny & Georgia wurde zum Überraschungs-Hit bei Netflix, trotz oder wegen einer Kontroverse um einen Mega-Star. Jetzt wurde die Serie um eine 2. Staffel verlängert.

Die Netflix-Serie Ginny & Georgia sah auf den ersten Blick wie ein Klon von Gilmore Girls aus. Seit ihrer Veröffentlichung im Februar entwickelte sie jedoch ein ein Eigenleben, setzte sich in den Top 10-Listen des Streaming-Diensts fest und sammelte schallende Kritik eines der größten Stars auf dem Planeten.

Für diesen Streaming-Trubel wird das Mutter-Tochter-Gespann jetzt belohnt, denn Ginny & Georgia wurde um eine 2. Staffel verlängert.

Ginny & Georgia wird von Netflix um eine 2. Staffel verlängert - und die Stars sind außer sich

Netflix selbst machte die Verlängerung bekannt und die Stars der Serie, darunter Brianne Howey (Georgia) und Antonia Gentry (Ginny), teilten die Freude über die Rückkehr in einer 2. Staffel. Schaut euch das Video mit der Ankündigung hier an:

Ginny & Georgia - Staffel 2 Ankündigung (English) HD

Nach Angaben des Streaming-Diensts haben seit Erscheinen um die 52 Millionen Abonnent*innen mindestens 2 Minuten aus Ginny & Georgia gesehen (via THR ). Zwar sind die Netflix-Einschaltquoten umstritten (was bedeuten schon 2 Minuten?), doch landete die Dramedy auch bei unabhängigen Tracking-Diensten mehrfach auf Platz 1 der Streaming-Charts, darunter zum Beispiel Nielsen.

Ginny & Georgia ist einer der Streaming-Hits des bisherigen Jahres - und das obwohl (oder weil?) die Serie zum Teil kontrovers aufgenommen wurde.

Ginny & Georgia sammelte vernichtende Kritik von Mega-Star Taylor Swift

Auf der Liste der Kritiker*innen von Ginny & Georgia steht Popstar Taylor Swift an erster Stelle. Nachdem sich in der Serie über Swifts Dating-Verhalten lustig gemacht wurde ("Was interessiert es dich? Du hast einen größeren Männerverschleiß als Taylor Swift."), verurteilte Swift den Witz bei Twitter .

Der Gag sei überholt, "faul" und "zutiefst sexistisch" gewesen und würde hartarbeitende Frauen herabsetzen. Swift zielte in ihrem Kommentar auch auf Netflix ab, die ihre Doku Miss Americana veröffentlicht hatten.

Meinung zur Serie: Das wahre Alter der Schauspielerinnen in Ginny & Georgia macht die Serie kaputt

Viele, die keine zwei Minuten mit Ginny & Georgia verbracht haben, werden die Serie wohl hauptsächlich durch diese Twitter-Fehde kennen. Mit popkulturellen Seitenhieben dieser Art brachte sich Ginny & Georgia weit über die Netflix-Bubble hinaus ins Gespräch.

Die Kritik an der Serie ging noch weiter

Swifts Kritik war jedoch nicht die einzige, die die Serie erntete. Zwar wurde die Netflix-Produktion für ihr diverses Casting gelobt. Der Umgang mit Ginnys Identität, deren Mutter weiß und Vater schwarz ist, wurde jedoch vielfach als mangelhaft eingestuft.

So heißt es etwa in einem Artikel der Teen Vogue , die Serie würde die rassistische Mikro-Aggressionen, die Ginny tagtäglich erlebt, zwar zeigen, aber nur mangelhaft oder gar nicht adressieren. Polygon , Den of Geek und andere kamen überein, dass die Serie hier ihr Potenzial verspielt.

Wann kommt die 2. Staffel von Ginny & Georgia zu Netflix?

An der Aufmerksamkeit, die die Serie einheimste, änderte die Kritik aber nichts, im Gegenteil. Gerade Taylor Swifts Tweet dürfte manch Zuschauer*in neugierig auf Ginny & Georgia gemacht haben. Diese Tendenz, sich in die gesellschaftspolitischen Nesseln zu setzen (im Guten wie im Schlechten), wird durch die Verlängerung belohnt.

Die 2. Staffel von Ginny & Georgia wird erneut 10 Folgen umfassen. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt, aber die Rückkehr ist für Anfang 2022 denkbar.

Podcast: 10 Streaming-Geheimtipps für Netflix, Sky und mehr

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber stöbern Andrea und Esther in den dunkleren und obskureren Ecken eurer Streaming-Dienste und stellen 10 echte Geheimtipps vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier bekommt ihr frische Empfehlungen von skurrilem Horror bis absurder Comedy bei Netflix, Starzplay, Sky, TV NOW, Joyn und Apple TV+.



Habt ihr in Ginny & Georgia reingeschaut? Was haltet ihr von der Serie?