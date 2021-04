Riesiger Zombie-Action-Blockbuster startet bei Netflix & mehr: Alle neuen Filme und Serien im Mai

Bei Netflix erwarten uns im Mai massig neue Filme und Serien. Ein Superhelden-Epos, irre Zombie-Action, wahnsinnige Science-Fiction und mehr findet ihr hier in der Übersicht.

Bei Netflix werden im Mai die großen Geschütze aufgefahren. Bevor der Streaming-Dienst in Kürze sein komplettes Monatsprogramm vorstellt, haben wir für euch eine spannende Vorschau mit allen bereits bekannten Highlights zusammengestellt. In dieser Übersicht findet ihre alle neuen Filme und Serien, die uns in den nächsten Wochen auf Netflix erwarten.

Netflix im Mai: Zombie-Action von Zack Snyder und das nächste große Serien-Event

Besonders gespannt dürfen Horror- und Actionfans auf Zack Snyders Army of the Dead sein. Der bildgewaltige Zombiefilm versammelt ein beachtliches Ensemble rund um Dave Bautista und Matthias Schweighöfer. Hier begibt sich eine Gruppe unerschrockener Söldner*innen für einen Raubzug in das von Zombies überrannte Las Vegas.

Hier könnt ihr den Trailer zum Zombiefilm Army of the Dead schauen:

Army of the Dead - Trailer 2 (English) HD

17 Jahre nach dem Horror-Kracher Dawn of the Dead widmet sich Zack Snyder erneut den Zombie-Genre - nur diesmal sind die Untoten wesentlich schlauer, gefährlicher und noch rasanter. Dieses Action-Inferno sollten sich Horrorfans nicht entgehen lassen.

Ebenso können sich Fans von Superhelden-Epen und irrem Sci-Fi-Wahnsinn auf weitere Highlights bei Netflix freuen. Das nächste große Serien-Event verspricht die Comic-Adaption Jupiter's Legacy, die zwei Generationen von Supers in einem Intrigenspiel à la Game of Thrones zusammenkrachen lässt. Dazu kommt die 2. Staffel der animierten Science-Fiction-Serie Love, Death & Robots.

Alle neuen Filme im Mai auf Netflix

Serien-Highlight im Mai bei Netflix: Schaut den Trailer zu Jupiter's Legacy

Jupiter’s Legacy - S01 Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Serien im Mai auf Netflix

Das sind alle bisher bekannten Titel. Für gewöhnlich nimmt Netflix im Verlauf des Monats noch weitere Filme und Serien ins Streaming-Angebot, die zuvor nicht angekündigt wurden.

Podcast: 10 Streaming-Geheimtipps für Netflix, Sky und mehr

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber stöbern Andrea und Esther in den dunkleren und obskureren Ecken eurer Streaming-Dienste und stellen 10 echte Geheimtipps vor:

Hier bekommt ihr frische Empfehlungen von skurrilem Horror bis absurder Comedy bei Netflix, Starzplay, Sky, TV NOW, Joyn und Apple TV+.

Welche Filme und Serien schaut ihr im Mai auf Netflix?