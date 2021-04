Die 37 besten Filme des Jahres bei Netflix, Amazon oder kostenlos (!): Der Streaming-Überblick der Oscar-Filme

Wer die nominierten Oscar-Filme 2021 in Deutschland schauen will, kann das leicht von zu Hause. Die Streaming-Übersicht zeigt, was bei Netflix, Amazon, Disney+ und sogar kostenlos zu sehen ist.

In der Nacht vom Sonntag zu Montag werden in einer verschobenen Oscar-Verleihung die diesjährigen 93. Academy Awards verliehen. Wer sich vorher noch ein paar der Filme anschauen will, findet hier eine genaue Übersicht, wo ihr die Oscar-Filme streamen könnt.

Geordnet nach Kategorien: Die Liste der oscarnominierten Filme 2021.

Dieses Jahr gibt es viele der Oscar-Nominierten 2021 sehr leicht zugänglich für zu Hause: Sie tummeln sich in Deutschland bei Netflix, Amazon, Disney+, Sky und Co. im Abo. Weiter unten zeigen wir euch auch die Komplett-Gratis-Optionen in der ARD-Mediathek und bei YouTube. Wir haben euch alles jeweils nach Streaming-Anbietern sortiert aufgeschlüsselt und vermerkt, wofür die Filme jeweils nominiert sind.

Oscar-Nominierte bei Netflix schauen: Diese 17 Filme gibt's im Streaming-Abo

Netflix hat die größte Palette an oscarnominierten Filmen 2021 im Programm und dabei aus fast jeder Academy-Kategorien etwas dabei.

© Netflix The Trial of the Chicago 7

5 Oscarnominierte Filme 2021 im Amazon Prime-Abo

Auch Amazon Prime -Kund*innen werden im Anbot des Streaming-Dienstes fündig, wenn es um oscarnominierte Filme geht. Besonders Sound of Metal sollte sich niemand entgehen lassen.

© Amazon Studios Sound of Metal

5 Oscar-Kandidaten 2021 bei Disney+ streamen

Im Stream von Disney+ * tummeln sich vor allem die familienfreundlichen und animierten Oscar-Kandidaten 2021, in die nichtsdestotrotz auch Erwachsene einen Blick riskieren sollten.

© Disney+ Soul

2 Oscarnominierte Filme 2021 bei Apple TV+

Der Apple-Streamingdienst hat zwar nicht die Masse an Filme und Serien wie Netflix, Disney+ und Amazon, aber trotzdem zwei sehr sehenswerte Oscarnominierte der 93. Academy Awards im Programm:

© Apple TV+ Animationsmeisterwerk Wolfwalkers

Wolfwalkers - 1 Oscar-Nominierung: Bester Animationsfilm



- 1 Oscar-Nominierung: Bester Animationsfilm Greyhound - 1 Oscar-Nominierung: Bester Ton



Die nominierten Oscar-Filme 2021 bei Sky Ticket

Zwei auf sehr unterschiedliche Weise unterhaltsame Filme finden sich außerdem im Angebot von Sky *.

© Warner Tenet

Emma - 2 Oscar-Nominierungen: Beste Kostüme, Bestes Make-up

- 2 Oscar-Nominierungen: Beste Kostüme, Bestes Make-up Tenet - 2 Oscar-Nominierungen: Beste Spezialeffekte, Beste Ausstattung -- ab Freitag, 23.4. verfügbar

3 Oscar-Kurzfilme gratis bei YouTube

Einige Kurzfilm-Macher stellen ihre für einen Oscar nominierten Werke kostenlos bei YouTube zur Verfügung, damit die wichtigen verhandelten Themen auch ohne Aufpreis ein Publikum finden:

© Field of Vision Do Not Split

2 Oscar-Dokumentarfilme für kurze Zeit in der ARD-Mediathek

Wer sich beeilt, kann außerdem zwei der oscarnominierten Dokumentationen noch einige Zeit gratis in der Online-Mediathek des Ersten Deutschen Fernsehens streamen.

© Participant Kollektiv

Oscarnominierte Filme mit noch ausstehendem DVD- und Kinostart

Alle Oscar-Filme gibt es leider noch nicht in Deutschland zu streamen. Folgende Filme planen derzeit noch einen Kinostart (Angaben in der Pandemie natürlich unter Vorbehalt) bzw. haben schon eine DVD-Veröffentlichung eingeplant.

Promising Young Woman

Ganz ohne Start oder konkrete Veröffentlichungspläne sind derzeit noch folgende Oscar-Filme 2021:

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welche oscarnominierten Filme 2021 habt ihr schon gesehen und welche werdet ihr noch nachholen?