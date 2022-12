Kostenlos streamen: Einer der verstörendsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, dessen Body-Horror euch den Magen umdreht

Videospiele, aber mit Fleisch-Konsole – manche Filme verfolgen einen ganz tief bis in die Albträume. eXistenZ von Sci-Fi-Horrormeister David Cronenberg ist so einer.

Es sich auf der Couch gemütlich machen, den Controller in die Hand nehmen und gemütlich für ein paar Stunden in virtuellen Welten versinken: Videospiele sind die perfekte Ablenkung im stressigen Alltag. Meistens zumindest.

Für Meister-Regisseur David Cronenberg ist das Konzept Gaming allerdings der perfekte Ansatz dafür, eine weitere Horrorvision zwischen menschlichen Abgründen, dystopischen Sci-Fi-Erfindungen und maximal eklig designten technischen Geräten zu entwickeln. Und genau diese Horrorvision könnt ihr jetzt kostenlos streamen – wenn ihr euch traut.

Darum geht's im Sci-Fi-Thriller eXistenZ

Stellt euch vor, ihr seid videospielinteressiert und zur Vorstellung eines neuen Spiels eingeladen. Doch als Entwicklerin Allegra Geller (Jennifer Jason Leigh) schließlich auftaucht, hat sie keine Xbox oder Playstation in der Hand, sondern einen Klumpen Fleisch. Angeschlossen wird diese Konsole über ein Nabelschnur-ähnliches Kabel an einen Anschluss in eurem Rücken. Der Controller seid ihr selbst. In eXistenZ löst sich die Grenze zwischen Realität und virtueller Welt auf. Technologie wird zu Schmerz und manchmal auch sexueller Lust.

Klingt furchtbar genug und löst ein Gefühl in der Magengegend aus, das sich nur unzureichend mit "Ekel" beschreiben lässt. Doch dann läuft bei der Präsentation auch noch etwas gehörig schief: Einer der Anwesenden beschießt Allegra mit einer Pistole, die menschliche Zähne (!) abfeuert. Zusammen mit dem anwesenden Ted (Jude Law) versucht die Entwicklerin herauszufinden, wer es auf ihr Leben abgesehen hat. Dazu müssen die beiden jedoch die Spielwelt betreten und der nicht nur visuell abstoßende Albtraum geht erst richtig los. Schnell weiß Ted nicht mehr, was real ist und was nicht – und was ihm hier eigentlich verheimlicht wird.

Hier könnt ihr David Cronenbergs Horrorvision der Gaming-Branche streamen

Wer sich für 97 Minuten so richtig traumatisieren lassen möchte, kann eXistenZ ganz ohne Abo gucken. David Cronenbergs Sci-Fi-Albtraum ist beim kostenlosen Amazon-Angebot Freevee verfügbar, bei dem ihr eine große Auswahl an Filmen und Serien kostenfrei streamen könnt. Dafür gibt es TV-ähnliche Werbeunterbrechungen. Hier geht's zum Stream bei Freevee/Amazon .*

