Kostenlose Überraschung vor dem Prime Day: Jetzt Amazon-Geschenk im Wert von 50 Euro sichern

Kurz vor dem Prime Day Mitte Juli schenkt euch Amazon ein starkes Abo für mehrere Monate gratis.

Am 16. und 17. Juli lockt mit dem Prime Day wieder Amazons große Shopping-Aktion mit zahlreichen Rabatten. Doch schon vorher macht euch Amazon ein Angebot, das man kaum ablehnen kann:



Prime-Abonnent:innen erhalten den Musik-Streamingdienst Music Unlimited für fünf Monate gratis *, sofern kein aktives (Probe-)Abo besteht. Doch auch ohne Prime-Mitgliedschaft erhalten alle anderen immerhin drei Monate kostenlos. Eine tolle Alternative zu Spotify und Co.

Das bietet euch Amazons Music Unlimited



Gemessen an den sonstigen Abo-Preisen von Amazon Music Unlimited könnt ihr mit dem aktuellen Angebot von Amazon rund 50 Euro respektive 33 Euro sparen. Nach dem jederzeit kündbaren Zeitraum werden dann monatlich wieder 9,99 Euro (mit Prime) beziehungsweise 10,99 Euro (ohne Prime) als Gebühr fällig.

Dafür bekommt ihr Zugriff auf über 100 Millionen Songs in hoher Qualität, ohne Werbeunterbrechung. Die Musik lässt sich sowohl online streamen als auch herunterladen, um sie offline zu hören. Ein weiterer Vorteil ist die Audioqualität: Alle Songs sind mindestens in HD mit bis zu 1.411 kbit/s verfügbar, teilweise sogar in Ultra-HD mit bis zu 9.216 kbit/s, während es beim Konkurrenten Spotify standardmäßig maximal 320 kbit/s gibt.

Außerdem bietet Amazon für einige Titel 3D-Audio, was nochmal ein intensiveres Hörerlebnis verspricht. Abseits dessen gibt es auch viele Podcasts und Hörspiele, während auch einige Hörbücher im Abonnement enthalten sind. Für letzteres gibt es aber eigentlich zusätzlich den Dienst Audible, der im Vorfeld des Prime Day auch für drei Monate kostenlos nutzbar ist *.

Fans von Musik, Podcasts und Co. kommen mit dem vorübergehenden Gratis-Angebot von Amazon Music Unlimited im Vorfeld des Prime Day also ganz auf ihre Kosten. Das Angebot läuft laut Amazon nur für kurze Zeit. Dank der Möglichkeit, jederzeit zu kündigen, gibt es unterdessen auch kein Kostenrisiko.

