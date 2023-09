Krach bei der erfolgreichsten US-Serie: Kevin Costners extreme Forderungen brachten Schöpfer dazu, seine Figur zur killen, obwohl er der Hauptdarsteller war

Yellowstone ist die derzeit erfolgreichste US-Serie. Trotzdem steht das Western-Epos vor dem Ende. Jetzt gibt es neue Details zum Krach zwischen Star Kevin Costner und Schöpfer Taylor Sheridan.

Kevin Costner war das Gesicht von Yellowstone und erheblich dafür mitverantwortlich, dass sich das moderne Western-Epos zur derzeit erfolgreichsten fiktionalen Serie in den USA entwickelte und ein ganzes Serien-Universum lostrat.



Trotzdem wird Yellowstone nach der 5. Staffel beendet und nicht nur das: Costners frühere Hauptfigur wird demonstrativ aus dem wachsenden Yellowstone-Universum gekickt. Seit Monaten gibt es Spekulationen über einen Konflikt zwischen dem Star und Serien-Schöpfer Taylor Sheridan. Nun sind weitere Details ans Tageslicht gekommen.



Costner wollte angeblich beträchtlichen Einfluss auf die Yellowstone-Story



In der Vergangenheit gab es bereits Gerüchte darüber, dass Costner immer weniger Zeit für die Dreharbeiten übrig hätte, weil er an seinem Großprojekt Horizon arbeitete. Das soll aber nicht der einzige Grund sein. Journalist Matthew Belloni meldet in seinem Newsletter (via TV Line ), dass Costners Forderungen Taylor Sheridan dazu gebracht haben sollen, seine Figur zu töten.



Paramount Yellowstone

Belloni zählt auf, dass Costner als Voraussetzung für eine Rückkehr im zweiten Teil der 5. und möglichen 6. oder 7. Staffel folgendes festlegen wollte:

mehr Gehalt

weniger Drehzeit

das Recht, jedes Drehbuch zu prüfen, abzunehmen und gegebenenfalls ein Veto dagegen einlegen zu dürfen.

Für Taylor Sheridan sei der letzte Punkt der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Der Serien-Schöpfer und Boss des Yellowstone-Universums schreibt, anders als es bei anderen Serien dieser Größe üblich ist, alle Drehbücher selbst. Deswegen wird Costners Figur John Dutton in der kommenden zweiten Hälfte der 5. Staffel laut mehreren übereinstimmenden Berichten sterben. Die Todesart kann Costner übrigens bereits absegnen, das sei schon Teil seiner bisherigen Verträge.

Der Schauspieler begründete seinen Ausstieg Anfang September gegenüber People mit Terminkonflikten, mangelnder Planungssicherheit bezüglich Horizon und dem Gehalt.

Yellowstone ist mit und ohne Kevin Costner ein Serien-Imperium



Kevin Costner spielt in Yellowstone das Oberhaupt der Familie Dutton, die über eine riesige Ranch verfügt und darüber in Konflikt mit umliegenden Gemeinden gerät. Querelen innerhalb der Familie spielen in der Serie ebenso eine Rolle, wie brutale Auseinandersetzungen mit der Konkurrenz.

2018 lief die erste Folge in den USA, mit damals knapp 3 Millionen Zuschauenden, heute schauen durchschnittlich 7 bis 8 Millionen Amerikaner zu. In der Zwischenzeit wurden zwei Prequel-Serien (1883 und 1923) produziert, ein Spin-off (Lawmen: Bass Reeves) gedreht sowie zwei weitere geplante Ableger (6666 und 1944) in Auftrag gegeben.



Nach dem Ende der Hauptserie soll die Show mit einer Sequel-Serie fortgesetzt werden, in der Oscar-Preisträger Matthew McConaughey die Hauptrolle übernimmt. Er soll Kevin Costner ersetzen, ohne seine Rolle zu übernehmen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.