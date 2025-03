Künstlerin zeigt, wie die Charaktere aus Harry Potter genau wie in den Büchern aussehen würden – Hermine unterscheidet sich stark von Emma Watson

Eine vietnamesische Künstlerin hat die Charaktere aus Harry Potter mithilfe von KI nachgestellt. Einige davon unterscheiden sich sehr stark von den Filmen.

Bei der Adaption von Büchern zu Filmen können die Figuren nicht immer so dargestellt werden, wie sie beschrieben wurden. Das liegt schon alleine daran, dass die Stars der Filme ihr eigenes Aussehen mitbringen. Oft wird zwar so gecastet, dass auch das optische Erscheinungsbild möglichst mit den Beschreibungen im Buch zusammenpasst, aber einen genauen Treffer landet man nur selten. Im Falle der Harry Potter-Verfilmungen wären bei viel getreuerer Umsetzung Talente wie Emma Watson (Hermine) und Rupert Grint (Ron) wohl nicht so früh entdeckt worden.

So könnten die Harry Potter-Figuren getreu der Bücher aussehen

Eine vietnamesische Künstlerin, die unter dem Pseudonym MsBananaAnna bekannt ist, hat die Beschreibungen aus den Harry Potter-Romanen genommen und mithilfe von KI Bilder daraus erstellt. So können wir sehen, wie die beliebten Figuren viel eher aussehen würden, wenn sie direkt aus den Büchern herauskommen wären.

Sirius Black

Sirius Black ist Harrys Pate und wird in den Filmen von Gary Oldman dargestellt. Im Gegensatz zu seiner Filmversion hat dieses Bild einen kürzeren Bart und tatsächlich schwarze Haare.

Lord Voldemort

Harry Potters Erzfeind Lord Voldemort ist der Filmversion von Ralph Fiennes sehr ähnlich.

Tom Riddle

Bevor er Lord Voldemort wurde, war Tom Riddle ein attraktiver junger Mann. In Harry Potter und die Kammer des Schreckens sahen wir Christian Coulson in der Rolle, der lockigere Haare trägt.

Fred und George Weasley

Die Zwillinge Fred und George Weasley sind in Hogwarts für ihre Albernheiten und Streiche bekannt. In den Filmen wurden sie von Oliver und James Phelps dargestellt, die weniger Sommersprossen und glattere Haare trugen.

Severus Snape

Alan Rickman spielte Professor Severus Snape in den Filmen und kam der Beschreibung des Charakters erstaunlich nahe.

Neville Longbottom

In den Büchern wird Neville sehr klischeehaft britisch beschrieben. Abgesehen von den dunklen Haaren konnte Matthew Lewis ihn in den ersten Filmen sehr nah an der Vorlage darstellen. Nach einem Wachstumsschub wurde Lewis beinahe schon zu attraktiv für seine Figur.

Draco Malfoy

Harrys Schulrivale Draco Malfoy wird in den Filmen von Tom Felton verkörpert. Sein Look ist sehr akkurat zu den Buchbeschreibungen. Allerdings scheint Draco in den Büchern noch etwas abgemagerter und blasser zu erscheinen.

Ginny Weasley

Ginny Weasley ist Rons jüngere Schwester und ein Jahr jünger als er und Harry. Schauspielerin Bonnie Wright hat nicht ganz so kräftig rotes Haar und keine so sichtbaren Sommersprossen.

Ron Weasley

Ronald Weasley ist Harry Potters bester Freund. Wenn man die Buchversion mit Ron-Darsteller Rupert Grint vergleicht, fallen neben den fehlenden Sommersprossen auch Ruperts runderes Gesicht auf.

Hermine Granger

Hermine wird in den Büchern mit braunem, buschigen Haar und auffällig großen Vorderzähnen beschrieben. Während Emma Watson in den ersten beiden Filmen ebenfalls buschiges Haar trug, war von den großen Vorderzähnen in keinem Teil etwas zu sehen.

Bei Imgur hat die Künstlerin weitere Charaktere aus der Buchserie dargestellt. Bei einer Zusammenstellung des Entertainment-Magazins LADbible auf Instagram könnt ihr euch außerdem den Vergleich zu den tatsächlichen Darsteller:innen ansehen:

Einige davon weichen noch stärker von den aus den Filmen bekannten Darstellungen ab als andere. Ebenfalls Abweichungen wird es vermutlich bei der kommenden Harry Potter-Serie geben. Wie die Filme gezeigt haben, tut das der Geschichte nicht weh – ganz im Gegenteil kann es neue Facetten hinzufügen. Wie die Umsetzung letztendlich aussehen wird, werden wir voraussichtlich aber erst Ende 2026 oder sogar 2027 sehen.