Kult-Horror mit Charlie Sheen heute im TV: Scary Movie wurde von einem Streit zerstört: "Beide waren bösartig"

Heute läuft Scary Movie 3 mit Charlie Sheen im TV. Die Horror-Reihe endete vor einigen Jahren abrupt. Vorher hatte es hinter den Kulissen geknallt.

Warum kommen eigentlich keine neuen Scary Movie-Filme mehr? Das Horror-Parodie-Franchise dominierte 13 Jahre lang die Spoof-Welt und parodierte sämtliche großen Kinoerfolge. Nach 5 Filmen riss die Reihe im Jahr 2013 ab. Heute läuft einer der besten Teile im TV: Scary Movie 3 um 22.20 Uhr bei Kabel Eins (Wiederholung um 1.55 Uhr).

Darum geht es: Scary Movie 3 konzentriert sich auf 8 Mile, Signs und The Ring. Neben der unvergleichbaren Anna Faris als Cindy spielt Charlie Sheen die Hauptrolle des Farmers Tom, die Mel Gibsons Figur aus Signs nachempfunden ist.

Wir erklären, warum die Kult-Reihe in sich zusammengebrochen ist und so schnell keine neuen Filme mehr kommen.

Die Scary Movie-Schöpfer haben sich mit den Weinstein-Brüdern zerstritten

Schon Scary Movie 3 wurde nicht mehr von den ursprünglichen Schöpfern verantwortet, erklärte Marlon Wayans 2020 zum Jubiläum des ersten Films. Wayans war zusammen mit seinen Brüdern Shawn und Keenon Ivory federführend bei den ersten zwei Filmen und sorgte für den Überraschungserfolg des ersten Teils im Jahr 2000. Der unter Zeitdruck entstandene, schwächere 2. Teil folgte nur ein Jahr später. Anschließend wurde die Erzählung verbreitet, die Wayans-Brüder hätten ihre Reihe freiwillig aufgegeben.

Tatsächlich wurde Marlon Wayans von der Firma Dimension hinterrücks gefeuert. Die Besitzer, die in Verruf geratenen Weinstein-Brüder, hätten das Trio für einen dritten Teil nicht mehr bezahlen wollen.

Einer von ihnen sitzt gerade wegen Vergewaltigung im Gefängnis, aber bösartig waren sie alle beide. Meine Brüder und ich haben uns keineswegs freiwillig von Scary Movie entfernt. Sie waren es, die sich unser Werk unter den Nagel gerissen haben, weil die Weinstein-Brüder grausame Leute sind.

Die Reihe trennte sich also von ihren Schöpfern, was selten gut ausgeht, aber nur der Anfang vom Ende war. Die Geschichte vom Absterben der Scary Movie-Reihe ist noch komplexer.

Scary Movie wurde vom Niedergang des Spoof-Genres mitgerissen

Die Welle der unterirdischen Abklatsch-Streifen vergraulte sogar eingefleischte Fans des Genres. Denn bekanntlich imitierten zahlreiche Trittbrettfahrer den Scary Movie-Erfolg. Aber sie ahmten nur nach, was sich am einfachsten nachahmen ließ: Leicht erkennbare Filmzitate und debiler Humor ohne die großartigen Comedy-Momente dazwischen. Meine Frau, die Spartaner und ich, Disaster Movie und die Pute von Panem ruinierten den Ruf des Genres. Sie hatten mit Scary Movie nur noch das niedrige Produktionsniveau gemein.

Für diese Filme sind zwei Männer verantwortlich, die angeblich nur auf dem Papier Scary Movie als Autoren mitgestalteten: Aaron Seltzer und Jason Friedberg. Nichts, was Seltzer und Friedberg einbrachten, habe es in den ersten Film geschafft, erklärten die nach eigener Aussage alleine federführenden Wayans-Brüder. Trotzdem prägte das Duo Seltzer und Friedberg das Spoof-Genre über 10 Jahre und wirtschaftete es herunter . Ihr letzter gemeinsamer Film, die Fast and Furious-Parodie Superfast! aus dem Jahr 2015, spielte nur noch ein Zehntel seines Budgets von 20 Millionen Dollar ein.

Kommt Scary Movie 6 noch?

Spoof ist heute so gut wie ausgestorben – und damit auch Scary Movie. Rettung ist derzeit nicht in Sicht. Theoretisch wäre nach der Auflösung von Dimension Films ein Revival möglich, doch aktuell kümmert sich niemand darum. Wer auf einen neuen Scary Movie-Film wartet, muss Geduld haben und sich erstmal mit den 5 vorhandenen Teilen begnügen.

Wollt ihr, dass die Scary Movie-Reihe zurückkehrt?