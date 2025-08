Kult-Komödie kehrt nach 22 Jahren zurück: Wie gut ist Freaky Friday 2 mit Lindsay Lohan?

Freaky Friday avancierte vor 22 Jahren zu einer der größten Kult-Komödien der 2000er Jahre. Jetzt kehren Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis als chaotisches Mutter-Tochter-Gespann zurück. Doch lohnt sich Freakier Friday?

Lindsay Lohan gehörte zu den größten Stars der 2000er Jahre und prägte mit Filmen wie Ein Zwilling kommt selten allein, Girls Club - Vorsicht bissig! und Freaky Friday eine ganze Generation von Teenies. Zwei Jahrzehnte später kehrt Lohan mit der Fortsetzung eines ihrer größten Hits zurück und darf darin erneut die Leinwandtochter von Jamie Lee Curtis spielen. In Freakier Friday wird sie nun jedoch selbst zur Mutter und muss ihren Körper eintauschen, um die Perspektive ihres Sprösslings zu verstehen. Doch kann dieser Gag ein zweites Mal funktionieren?



Freakier Friday mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis: Körpertausch über drei Generationen

22 Jahre nach den Ereignissen aus Freaky Friday hat Anna (Lindsay Lohan) ihre Karriere als Rockstar an den Nagel gehängt, um als alleinerziehende Mutter für ihre Tochter Harper (Julia Butters) da zu sein. Als Anna den frisch nach Los Angeles umgesiedelten Eric (Manny Jacinto) kennenlernt, ahnt sie nicht, dass Harper und dessen Tochter Lily (Sophia Hammons) in der Schule so etwas wie Erzrivalinnen sind. Die angehende Patchwork-Familie gestaltet sich also als großer Chaoshaufen und dass Großmutter Tess (Jamie Lee Curtis) Annas Autorität immer wieder untergräbt, hilft der Sache auch nicht.

Als Annas und Erics Hochzeit ansteht und die Familie plant, zurück in Erics und Lilys Heimat nach London zu ziehen, wird der Graben zwischen den Erwachsenen und Kindern immer größer. Auf der Suche nach einer Lösung kommen die Vier mit einer Wahrsagerin ins Gespräch. Doch die hat ganz eigene Pläne für das Quartett. Und so wachen Anna, Tess, Harper und Lily am nächsten Morgen in den Körpern der jeweils anderen auf ...

Seht hier den Trailer zu Freakier Friday:

Freakier Friday - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Ihr habt es beim Lesen der Inhaltsbeschreibung wahrscheinlich schon gemerkt: Auch wenn die Prämisse dieser Fortsetzung so ziemlich die gleiche ist wie in Teil 1, erweitert Freakier Friday unter der Regie von Nisha Ganatra das Konzept um zahlreiche neue Figuren und Handlungsstränge. Das sorgt zunächst dafür, dass man eine ganze Weile braucht, um bei den alten und neuen Gesichtern durchzusteigen und sich vor allem nach ihren jeweiligen Körpertauschen daran zu erinnern, wer hier jetzt eigentlich gerade wer ist.

Im Verlauf des Films löst sich zumindest dieses Chaos langsam auf, während auf der Leinwand weiter ein Chaos auf das andere folgt. Denn Harper und Lily sorgen in den Körpern von Anna und Tess für jede Menge Wirbel und denken gar nicht daran, sich an die Perspektive ihrer Körperträgerinnen anzunähern. Stattdessen werden Fotoshootings gecrasht, exzentrische Outfits ausprobiert, Ex-Freunde verführt und Cabrios durch die Stadt geheizt.

Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis sind nach 22 Jahren immer noch großartig

Genau hier zeigt sich das, was schon Freaky Friday so großartig gemacht hat: das Spiel und die Dynamik zwischen Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis, die nach all den Jahren nichts an Unterhaltungswert verloren hat. Die beiden Superstars sind sich für keinen Gag zu schade und halten auch auf der Metaebene für jede Menge selbstreferenzielle Lacher her. Wenn wir Lohan etwa beim unbeholfenen Flirten zuschauen dürfen und Curtis sich auf dem Boden eines Plattenladens räkelt, ist das einmal mehr oscarwürdiger Klamauk, der seinesgleichen sucht.



Bei Anna und Tess, die in den Teenie-Körpern von Harper und Lily feststecken, gestaltet sich das nicht ganz so überzeugend. Denn weder Julia Butters noch Sophia Hammons gelingt es, den rebellischen Charme einer jugendlichen Lindsay Lohan zu reproduzieren, auch wenn man beiden gerne zusieht. So clashen hier nicht nur Generationen, sondern auch Handlungsstränge aufeinander, die nicht immer so ganz zueinander passen wollen und den Film überladen.

Dass Freakier Friday massiv versucht, sowohl alte Fans mit jeder Menge Referenzen, Easter Eggs und bekannten Gesichtern glücklich zu machen als auch gleichzeitig neue Zuschauer:innen der Gen Z anzusprechen, ist ein weiterer Grund für dieses nicht ganz so stimmige Ergebnis. Am Ende ist das aber eigentlich auch egal, denn es landen genug Witze und berührende Szenen, dass man diesem Nostalgiebündel mit vier großen Portionen Herz nicht lange böse sein kann.

Freakier Friday startet am 7. August 2025 in den deutschen Kinos.