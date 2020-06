Kult-Rückkehr mit Keanu Reeves: Der erste Trailer zu Bill & Ted 3 ist endlich da

Keanu Reeves wird in Zukunft nicht nur als Neo in Matrix 4 zurückkehren. Auch die Kultreihe Bill & Ted erhält einen weiteren Teil. Wir haben den ersten Trailer für euch.

Mit John Wick hat sich Keanu Reeves in den vergangenen Jahren ein neues Franchise aufgebaut. In Zukunft werden wir ihn dennoch in gleich zwei altbekannten Rollen wiedersehen. Auf der einen Seite ist da seine Rückkehr als Neo in Matrix 4. Auf der anderen Seite schließt er sich im Zuge von Bill & Ted Face the Music erneut mit Alex Winter zusammen.



Damit kehrt Keanu Reeves zu einem seiner ersten großen Erfolge überhaupt zurück. Sowohl Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit als auch die Fortsetzung Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft stehen heute als Kultfilme in seiner Filmographie. Über 20 Jahre später dürfen wir uns nun über ein weiteres exzellentes Abenteuers freuen.

Trailer zu Bill & Ted 3 mit Keanu Reeves und Alex Winter

Theodore "Ted" Logan (Keanu Reeves) und William "Bill" S. Preston Esq. (Alex Winter) finden sich in Bill & Ted 3 in einer unglücklichen Situation wieder. Monotonie bestimmt ihren Alltag, doch dann taucht plötzlich ein Besucher aus der Zukunft auf mit warnender Botschaft auf: Innerhalb von 78 Minuten müssen die beiden einen Song schreiben, um alles Leben auf der Erde und im gesamten Universum zu retten.



Schaut euch den Trailer zu Bill & Ted 3 an:

Es sieht ganz so aus, als wäre all der Frieden und die Harmonie, die Bill und Ted zuletzt noch mit ihren Konzert im zweiten Teil ermöglicht haben, inzwischen wieder verflogen. Bill & Ted 3 scheint das erprobte Zeitreise-Konzept dabei mit einer ordentlichen Portion Midlife-Crisis zu mixen. Wir sind gespannt, ob das Ergebnis überzeugen kann.

Wann startet Bill & Ted 3 in den Kinos?

Das ist eine knifflige Frage. In den USA war ursprünglich der 21. August 2020 als Kinostart vorgesehen, im ersten Trailer taucht nun allerdings gar kein Datum mehr auf. In Anbetracht der aktuellen Situation ist das verständlich: Studios und Verleiher müssen spontan auf die Öffnung und Schließung von Kinos reagieren.

Denkbar wäre folglich, dass der Film wie viele ähnliche Komödien in den vergangenen Wochen direkt als Video on Demand oder bei einem etablierten Streaming-Dienst wie Netflix veröffentlicht wird. Auch hierzulande ist unklar, wie mit der Veröffentlichung von Bill & Ted 3 verfahren wird.

