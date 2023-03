Kult-Serie Naruto in aufwändiger neuer Sammel-Edition bei Amazon sichern: Über 50 (!) Stunden Action in riesiger Box

Naruto ist einer der beliebtesten Anime-Klassiker überhaupt. Zum 15. Serienjubiläum kommt er jetzt in einer liebevollen Collector's Edition neu uns Heimkino. 130 Folgen magischer Action und jede Menge Extras erwarten euch.

Während in Attack on Titan der Kampf gegen die furchteinflößenden Titanen in die letzte Runde geht, sind Narutos Abenteuer bereits zu Ende. Auch wenn das Ende einer Lieblingsserie schmerzen kann, gibt es doch auch Grund zur Freude: Wir können die Reise von Narutos Sohn in Boruto: Naruto Next Generations verfolgen und die Originalserie wurde zum 15-Jährigen Jubiläum des Animes als dreiteilige Collector's Edition neu aufgelegt. Seit Donnerstag ist der 2. Teil der aufwändig aufgemachten Sammlung bei Amazon erhältlich und hat wieder viele Goodies im Gepäck.

Naruto Shippuden Collector's Edition - Part II bei Amazon Deal Zum Deal

Wie so oft bei japanischen Animationsserien hat auch die Blu-ray-Collector's Edition von Naruto Shippuden einen stolzen Preis. Hierzulande verlangen die Anime-Labels deutlich mehr für ihre Heimkinoveröffentlichungen als wir von anderen Filmen und Serien gewohnt sind. Bei liebevoll gestalteten Sammler-Editionen kann man jedoch ein Auge zudrücken. Denn die Naruto Collector's Editions sind ein Traum für Fans.

Das bekommt ihr in der Naruto Shippuden Collector's Edition

gebundenes Artbook

Chibi-Keychain

Acryl-Standee

2 Panorama-Poster

LenticularCard

Mini-Clips

Settings

Storyboards

PLAION PICTURES/Amazon Naruto Collector's Edition

Die zweite Box beinhaltet Staffel 12 bis Staffel 17. Damit bekommt ihr sechs Staffeln, 130 Episoden und 50 Stunden voller Ninjas, Samurai und Monster. Folgende Extras lassen eure Fan-Herzen höher schlagen:

Falls die Naruto-Sammler-Editionen bisher an euch vorbeigegangen sind, wollt ihr bestimmt bei der 1. Box anfangen. Die ist immer noch bei Amazon verfügbar *, doch wissen wir nicht, wie lange. Anime-Special-Editions sind oft sehr schnell ausverkauft. Die Naruto Shippuden - Collector's Edition - Part I umfasst 242 Episoden in 11 Staffeln und kommt sogar auf 87 (!) Stunden. Auch hier gibt es ein Artbook, eine Keychain, Poster, Storyboards und mehr.

Tipps für noch mehr Ninja-Feeling

Wenn euch das Ninja-Fieber gar nicht mehr loslässt, dann haben wir ein paar kreative Ideen für euch. Wie wäre es mit einem Ninjamantel * für Halloween, Karneval oder das nächste Cosplay-Event? Oder eine Ninja-Heißluftfritteuse *? Ihr fragt euch sicherlich, ob die Fritteuse das Jutsu der tausend Schattendoppelgänger beherrscht. Wir können das nicht ausschließen, aber garantieren können wir es auch nicht.

