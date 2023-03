Attack on Titan Staffel 4, Part 3 streamen: Wann kommt das Finale des Anime-Hits zu Crunchyroll?

Mit Staffel 4, Part 3 von Attack on Titan soll eine der besten Anime-Serien aller Zeiten zu Ende gehen. Aber wann läuft das große Finale bei Crunchyroll?

Attack on Titan-Verwirrung: Wann kommt das Staffel 4 Part 3-Finale zu Crunchyroll?

Attack on Titan -Fans sind gleichzeitig mitgerissen und verwirrt. Einerseits strebt die gefeierte Anime-Serie mit einem fesselnden Finale ihrem endgültigen Ende entgegen. Andererseits blicken viele Mitglieder der Community bei der Einteilung der finalen Folgen nicht mehr durch. Staffel 4, Part 3, Teil 2?

Die vierte und letzte Staffel von Attack on Titan besteht aus drei Parts. Während Part 1 und 2 bereits im Frühjahr 2021 und 2022 bei uns veröffentlicht wurden, ließ Part 3 bis zum 3. März 2023 auf sich warten. Zu diesem Datum gab es allerdings nur den ersten Teil des dritten Parts zu sehen.

Das große Finale von Attack on Titan soll dann im Herbst 2023 veröffentlicht werden, wie Crunchyroll aus einer japanischen Ankündigung zitiert. Ein genaueres Datum gibt es noch nicht. Dabei handelt es sich dann um den zweiten Teil des dritten Parts der vierten Staffel. Genau wie der erste Teil des dritten Parts wird auch das absolute Ende der Anime-Serie in Special-Form gezeigt. Es handelt sich also um eine einzelne Folge, die vermutlich eine Stunde oder länger dauern wird.

Wie alle vorherigen Folgen und Specials wird auch der zweite Teil von Attack on Titan Staffel 4, Part 3 auf Crunchyroll veröffentlicht. Die auf dem gleichnamigen Original-Manga von Hajime Isayama basierende Anime-Serie hat nur noch fünf Kapitel der Vorlage zu verfilmen.

