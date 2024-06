Noch größer als Fallout: Amazon bringt gewaltige Videospielreihe mit 9 Teilen als Adaption und sie kommt schon dieses Jahr

Nach dem großen Erfolg der Sci-Fi-Serie Fallout steht bei Amazon Prime Video bereits die nächste Videospiel-Adaption in den Startlöchern. Los geht es im Herbst dieses Jahres.

Amazon-Abonnent:innen mit Prime Video-Zugang kamen dieses Jahr in den Genuss der 1. Staffel von Fallout. Die Videospiel-Adaption überzeugte aber nicht nur Gamerinnen und Gamer, sondern auch Sci-Fi-Fans mit Lust auf Endzeit-Action.

Mit Like a Dragon: Yakuza bietet die Streamingdienst noch dieses Jahr eine weitere Spieleadaption. Diesmal aus der Welt der japanischen Gangster.

Nach Fallout: Like a Dragon: Yakuza kommt im Herbst 2024 zu Amazon Prime Video – und darum geht es

Die zunächst sechsteilige Amazon-Serie geht auf die japanische Videospielreihe Yakuza von Sega zurück. Sie hat seit 2005 neun Hauptteile und zahlreiche Remakes sowie Spin-offs hervorgebracht, die insgesamt über 21 Millionen Mal verkauft wurden (via Sega ). Zum Vergleich: Die Fallout-Reihe hat neben verschiedenen Ablegern gerade erst den fünften nummerierten Teil in der Mache.

Wie in der Vorlage wird es um den Yakuza-Gangster Kazuma Kiryu gehen, der über einen großen Gerechtigkeitssinn verfügt und im Vergnügungsviertel Kamurocho von Tokio sein Unwesen treibt. Die Story basiert auf dem ersten Game und spielt sich auf zwei Zeitebenen in den Jahren 1995 und 2005 ab.

Sega Kiryu i

In die Rolle von Kiryu schlüpfte Ryoma Takeuchi, den man in Japan für Tokusatsu-Superheldenserien wie Kamen Rider Drive kennt, und der darüber hinaus in Pokémon Meisterdetektiv Pikachu zu sehen war. Für die hartgesottene Rolle brachte er sich extra in Form, wie er auf der Pressekonferenz zur Serie verriet (via IGN ):

Man kann Kazuma Kiryu nicht spielen, ohne sich in Form zu bringen, deshalb musste ich mich da reinknien. [...] Ich tauchte so sehr in die Rolle ein, dass es schwer wurde zu wissen, wo er endet und ich anfange. Das betrifft das Trainieren für den Part, das Kostüm und so weiter. Ich habe weniger das Gefühl, Kiryu zu spielen, sondern eher, dass er Teil meiner Familie wurde.

Wann kommt die Yakuza-Serie zu Amazon?

Los geht es international schon am 24. Oktober 2024, wenn die erste Hälfte der 1. Staffel in über 240 Ländern inklusive Deutschland gleichzeitig online geht. Die zweite Hälfte wird wenige Tage später, am 1. November 2024, nachgereicht.

Regie führte Masaharu Take, der im Auftrag von Netflix an der Serie Der nackte Regisseur gearbeitet hat. Über seinen Serienhelden sagte er:

Im Jahr 1995 ist der Protagonist noch sehr jung und macht viele Fehler, die dazu führen, dass er eine Dekade im Gefängnis verbringt und sich nach seiner Entlassung mit den Konsequenzen auseinandersetzen muss. Ich versuchte, die Unterschiede der beiden Zeitebenen zu zeigen und der Cast half mir dabei, das zu realisieren.

Zu besagten Cast zählen auch Kento Kaku und Munetaka Aoki.

