Kult-Komödie von Mel Brooks kriegt 40 Jahre später Fortsetzung: Neuer Trailer zeigt Jack Black als Stalin und Taika Waititi als Sigmund Freud (!)

Die verrückte Geschichte der Menschheit von Mel Brooks wird nach 40 Jahren fortgesetzt. Im neuen Trailer zum Serien-Sequel ist Jack Black als Diktator und Taika Waititi als Psychiater zu sehen.

Mit manchen Sequels hätte niemand in seinen kühnsten Träumen je gerechnet. History of the World: Part II ist ein Paradebeispiel. Die Serien-Fortsetzung zu Mel Brooks' aberwitzigem Historien-Klamauk Die verrückte Geschichte der Welt von 1981 erzählt nun den zweiten Teil der Menschheitsgeschichte mit unglaublich vielen Stars. Jack Black und Taika Waititi sind nur zwei davon, wie jetzt der neue Trailer zeigt.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Die verrückte Geschichte der Menschheit 2 an:

History of the World, Part II - S01 Trailer (English) HD

Mit Jack Black und Taika Waititi: Mel Brooks erzählt von Sklaverei und Stalin

Dort werden wie im Spielfilm-Vorgänger verschiedene Stationen der Weltgeschichte verulkt. Statt Moses oder der Französischen Revolution müssen jetzt die Sklaverei-Geschichte der Südstaaten, die Erfindung der Psychoanalyse und die Herrschaft Josef Stalins (Black) als Zielscheibe herhalten. Neben Black und Waititi sind in der Serie unter anderem folgende Stars vertreten:

Dem Trailer nach zu urteilen, wird Brooks selbst einen Part in der Serie übernehmen. Der mittlerweile 96-jährige Comedy-Veteran war in seiner Karriere unter anderem auch für weitere Kult-Komödien wie Spaceballs oder Robin Hood - Helden in Strumpfhosen verantwortlich.



Wann kommt History of the World: Part II nach Deutschland?

Für History of the World: Part II gibt es derzeit leider noch keinen deutschen Starttermin. In den USA erscheint die insgesamt achtteilige Comedy-Serie ab dem 6. März beim Streamingdienst Hulu. Hierzulande könnte sie schon kurz darauf bei Disney+ erscheinen.

