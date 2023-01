Mit DC- und Marvel-Stars: Nach 40 Jahren kriegt Kultkomödie von Mel Brooks endlich Fortsetzung und der Trailer ist da

Mit 96 Jahren bringt Comedy-Legende Mel Brooks eine Fortsetzung seiner Kultkomödie Die verrückte Geschichte der Welt raus und im ersten Trailer gibt es einige Stars.

Ab 1981 lehrte Mel Brooks - Die verrückte Geschichte der Welt Millionen Kindern weltweit, dass Moses ursprünglich 15 Gebote an das jüdische Volk verkünden sollte – bis zu einem kleinen Missgeschick. Die Komödie von Filmlegende Mel Brooks trug im Original den Zusatz "Part One", aber eine Fortsetzung ließ auf sich warten. Das ändert sich dieses Jahr mit der vierteiligen Serie History of the World, Part II. Wir haben den Teaser-Trailer für euch.

Schaut euch den Trailer für die Fortsetzung hier an:

History of the World Part 2 - Teaser Trailer (English) HD

Worum geht's in Mel Brooks Kultkomödie und der Fortsetzung?

Im Original klapperte Mel Brooks in mehreren Episoden wichtige Meilensteine der Weltgeschichte ab und schenkte ihnen in Sketchen eine ganz neue ... Interpretation. So erzählt Die verrückte Geschichte der Welt, wie in der Steinzeit die Musik erfunden wurde und warum Moses nur zehn Gebote präsentierte.

In der vierteiligen Fortsetzung des amerikanischen Streaming-Dienstes Hulu sieht sich Sklavenbefreierin Harriet Tubman (Wanda Sykes) einigen dümmlichen Südstaatlern gegenüber, während New Girl-Star Jake Johnson seinen Marco Polo zum Besten gibt. Ideen aus dem Fake-Trailer für Teil 2, der am Ende von Die verrückte Geschichte der Welt stand, kommen nicht vor. Auf Eiskunstläufer Hitler und Juden im Weltall müssen wir wohl erstmal verzichten.

Das ist der Fake-Trailer für die Fortsetzung aus dem Jahr 1981:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum Cast von History of the World, Part II gehören Johnny Knoxville (Jackass), Marvel-Regisseur Taika Waititi (Thor 3+4), DC-Star Zazie Beetz (Joker), Emily Ratajkowski (Gone Girl) und Danny DeVito (It's Always Sunny in Philadelphia).

Der 96-jährige Mel Brooks produziert die Serie und war neben Nick Kroll (big Mouth), Wanda Sykes (Curb Your Enthusiasm) und Ike Barinholtz (Der Sex Pakt) an den Drehbüchern beteiligt.

In den USA wird die Serie am 6. März 2023 veröffentlicht, einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.