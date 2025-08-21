Kündigt Raab seine neue RTL-Show an? Morgen kommt Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli in besonderer Form zurück

Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig gehen in die dritte Runde ihrer gemeinsamen Show Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli. Dabei erstrahlt die neue Folge in einem besonderen Glanz.

Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig kehren nach einer längeren Pause mit ihrer gemeinsamen Show zurück. Mit Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu steht die kommende Ausgabe unter einem besonderen Motto. Doch möglicherweise hat Raab noch ein weiteres Ass im Ärmel und kündigt eine Überraschung an.



Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli im Stile von Kanu des Manitu

Am Samstag, den 23. August, geht es für Raab und Bully um 20:15 Uhr auf RTL in die nächste Runde und sie versuchen, endlich das erste Mal in ihrer eigenen Show zu gewinnen. Im Gegensatz dazu hat Raab in seiner eigenen Show Du gewinnst hier nicht die Million in jeder Folge gewonnen.

Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli kommt jedoch in besonderer Form zurück – Schuld daran ist Bullys neuer Film Das Kanu des Manitu. Daher wird ihre gemeinsame Show im gleichen Setting wie der Film stattfinden. "Schwingende Saloontüren, klirrende Sporen und Westernhelden im Duellmodus inklusive", wie RTL in einer Pressemeldung titelt.



Kündigt Raab morgen seine neue Show bei RTL an?

Doch viel spannender ist der Umstand, dass Raab möglicherweise eine neue Show ankündigt. Seit der Absetzung seiner letzten Sendung fehlt dem TV-Titan ein eigenes Format. Dabei hat RTL bereits verkündet, dass Raab mit neuen Shows zurückkommt, die mitunter Elemente aus Du gewinnst hier nicht die Million einzeln abdecken.

Dadurch ist Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli die perfekte Plattform, um seine neue Show anzukündigen. Das passt zu Raab, denn schon seine erste RTL-Show kündigte er bei seinem Kampf gegen Regina Halmich an. Durch den Drang zur Selbstdarstellung und eine fehlende Alternative – die Pokernacht im September bietet ihm wahrscheinlich eine zu kleine Bühne – wird es sich Raab wohl nicht entgehen lassen, am Samstagabend die große Bombe platzen zu lassen.



Durch den Hype um Das Kanu des Manitu wird die neue Ausgabe von Raab und Bullys Show wohl auch ordentliche Zuschauerzahlen erzielen. Was Raab an dem Abend ankündigen wird, darüber kann man nur spekulieren. Man kann aber davon ausgehen, dass es wieder eine große Nummer werden wird.

