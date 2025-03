Lauter UND günstiger als JBL?! Dieser Party-Lautsprecher mit Bluetooth bei Amazon lässt die Wände wackeln!

Ihr wollt eure nächste Party ordentlich beschallen, aber keine Markenpreise wie bei JBL bezahlen? Dann ist dieser vielseitige Bluetooth-Lautsprecher im Amazon-Angebot etwas für euch.

Keine Party ohne Musik und je nach Größe der Feierlichkeit braucht es dafür einen starken Lautsprecher mit vielseitigen Funktionen. Ein solcher ist der W-KING T9 PRO, den es bei Amazon gerade um 23 Prozent reduziert * gibt. Im Vergleich zur Markenkonkurrenz in Form der JBL Partybox Stage 320 * ist er fast nur halb so teuer und soll überdies sogar etwas mehr Ausgangsleistung bieten.

Party-Lautsprecher jetzt stark reduziert schnappen Deal Zum Amazon-Angebot





JBL-Konkurrenz: Das bietet der W-KING T9 PRO



Der tragbare W-KING T9 PRO setzt auf zwei extragroße 6,5-Zoll-Tieftöner und 2,5-Zoll-Hochtöner mit bis zu 250 Watt in einem Bassreflex-Gehäuse und bietet so 120-dB-Sound, der laut Hersteller ein ganzes Basketballfeld abdecken kann. Dank hauseigenem DSP-Chip soll dabei auch Musik jeden Genres entsprechend ordentlich hervorgehoben werden.

Über 12 einstellbare Equalizer-Modi mit eigenen Bass-Konfigurationen könnt ihr nach Belieben unterschiedliche Klangergebnisse erzielen, ganz ohne App. Das benutzerfreundliche Display hält einen über die aktuellen Einstellungen zu Modi, Lautstärke und Co. auf dem Laufenden. Obendrein gibt es einen Mikrofon- und Gitarreneingang sowie für weitere Instrumente mit 6,35-mm-Anschluss. Integrierte Echo-Reverb-Effekte werten hierbei Sprache und Gesang für professionelleren Klang auf.

Abseits des typischen Bluetooths gibt es als recht zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten auch einen TF-Kartensteckplatz, eine U-DISK- und einen AUX-Eingang (3,5 mm). Darüber hinaus ist das Gehäuse IPX5-spritzwassergeschützt und kann euch optional auch eine dynamische Lichtshow inklusive Strobo zaubern. Eine große Akkukapazität soll stundenlange Wiedergabe ermöglichen, wobei der Akku auch austauschbar ist. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.





So gut ist die JBL-Konkurrenz von W-KING

In über 500 Rezensionen bei Amazon * hat der W-KING T9 PRO durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen bekommen und kaum negative Kritik erhalten. Gelobt werden Klang und Lautstärke, die Einstellungs- und Anschlussmöglichkeiten sowie die Lichteffekte und nicht zuletzt der niedrige Preis. Lediglich einige wenige Bewertungen zeigen sich unter anderem von der gebotenen Lautstärke enttäuscht.

Wer angesichts der aktuellen Frühlingstemperaturen auf der Suche nach einem Party-Lautsprecher ist oder bei der nächsten Indoor-Fete die Wände wackeln lassen will, kann sich den W-KING T9 PRO als deutlich günstigere Alternative zu Marken-Boxen von JBL und Co. also durchaus näher ansehen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.