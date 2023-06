Leben für Geld tauschen: Deutscher Sci-Fi-Film kommt zu Netflix und der Trailer sieht wie eine Black Mirror-Folge aus

Bei Netflix erscheint im Juli ein neuer Original-Film aus Deutschland. Das Sci-Fi-Projekt wird als "Near-Future-Thriller" umschrieben und könnte eine Black Mirror-Folge sein.

Aktuell sorgt Black Mirror wieder für Schlagzeilen. Die düstere Sci-Fi-Serie entführt bei Netflix in ungemütliche Zukunftsvisionen, wo die Menschen im Angesicht moderner Technologie an ihre eigenen Grenzen stoßen. Bei Paradise, dem nächsten deutschen Netflix-Film, könnte es sich ebenfalls um eine Black Mirror-Folge handeln.

Der deutsche Netflix-Thriller Paradise stellt sich eine düstere Zukunft vor

Die Geschichte von Paradise spielt in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft, in der es möglich ist, Lebenszeit von einer Person zu einer anderen zu übertragen. Hier lernen wir Max und Elena kennen, die eigentlich ein perfektes Leben führen. Doch plötzlich wird das junge Paar mit Versicherungsproblemen und einem Schuldenberg konfrontiert.

Für Elena gibt es nur eine Möglichkeit, sich von ihren Schulden zu befreien: Sie muss eine Zeitspende von 40 Jahren tätigen. Doch das würde bedeuten, dass sie auf ihre Zukunft mit Max verzichten muss. Was die Sache noch komplizierter macht: Max arbeitet für AEON, dem Konzern hinter der perfiden Zeitübertragungsmethode.



Hier könnt ihr den Trailer zu Paradise schauen:

Paradise - Trailer (Deutsch) HD

Marlene Tanczik und Kostja Ullmann spielen die Hauptrollen in Paradise. Darüber hinaus gehört die deutsche Schauspielgröße Iris Berben zum Cast des ambitionierten Projekts, das von Hindafing-Regisseur Boris Kunz in Szene gesetzt wurde.

Deutscher Sci-Fi-Thriller: Wann startet Paradise bei Netflix?

Paradise feiert bereits in wenigen Tagen am 24. Juni 2023 beim Filmfest München seine Premiere. Der Netflix-Start erfolgt wenige Wochen später am 27. Juli 2023. Falls ihr auf der Suche nach einem Black Mirror-Ersatz seid, könnte dieses drastische Gedankenspiel genau der richtige Film für euch sein.

