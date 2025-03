Legendäre Bud Spencer-Reihe nach 45 Jahren fortgesetzt: Ab heute jagt sein Nachfolger die Mafia

Eine geliebte Bud Spencer-Reihe wird ab heute fortgesetzt, fast ein halbes Jahrhundert nach dem Original. Die Action des Vorgängers lässt selbst Reacher alt aussehen.

Wo Bud Spencer draufsteht, ist auch Bud Spencer drin: Schallende Ohrfeigen, geniale Sprüche und zwischendurch jede Menge Bohnen mit Speck. Die Rate an Prügeleien in seinen Filmen macht selbst Reacher neidisch. Sky und WOW zeigen ab heute die Fortsetzung zu einer seiner beliebtesten Reihen: mit Plattfuß – Ein Cop in Neapel.

Darum geht's in der Bud Spencer-Fortsetzung Plattfuß – Ein Cop in Neapel

Der grobschlächtige Kommissar Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) kehrt nach vier Jahren im schwäbischen Stuttgart in seine Heimatstadt zurück: In Neapel soll nämlich ein sein alter Erzfeind, Drogenboss Eduardo Iodice, sein Unwesen treiben. Der Ermittler mischt mit seiner Ankunft allerdings nicht nur die Mafia auf. Auch seiner Vorgesetzen Sonia Ascarelli (Silvia D'Amico) gehen die Methoden des Raubeins gegen den Strich.

Schaut hier den Trailer zu Plattfuß – Ein Cop in Neapel

Plattfuß: Ein Cop in Neapel - S01 Trailer (Deutsch) HD

Plattfuß – Ein Cop in Neapel eifert dem Bud Spencer-Original nicht nur durch viele Schlägereien nach. Vielmehr gehört Palmieri zu den ehemaligen Schützlingen des legendären Ermittlers Rizzo (Spencer), der schon Ende der 70er in Neapel für Ordnung sorgte.

Bud Spencers legendäre Plattfuß-Reihe umfasst vier Filme

Bud Spencers Plattfuß-Reihe erschien ab 1973 im Kino und erstreckt sich über insgesamt vier Teile:

Wann kommt die Plattfuß-Serie zu Sky und WOW?

In Deutschland war die Filmreihe insbesondere aufgrund ihrer kreativen Synchronfassung beliebt, die maßgeblich von Karlheinz Brunnemann und Rainer Brandt geprägt wurde. Sie enthielt viele kreative Einfälle, Wortspiele und Witze, die die Originalfassung nicht besaß. Für die dort verwendete Sprache entwickelte sich zu dieser Zeit der Begriff

Plattfuß – Ein Cop in Neapel wird ab dem 29. März 2025 um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Wöchentlich erscheint eine neue Folge unter anderem auf Sky Cinema Premiere und WOW. Insgesamt gibt es vier Episoden zu je 80-95 Minuten Laufzeit. Laut Sky ist auch Bud Spencers Sohn Giuseppe Pedersoli an der Produktion beteiligt.

Podcast: Die bisher besten & schlechtesten Serien 2025

Zum Anfang des Frühlings werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps unter den zahlreichen Serien, die bei Netflix & Co. in den ersten Monaten 2025 gestartet sind

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den vorgestellten Highlights finden sich ein neben Netflix-Hits wie Adolescence auch Superhelden-Action, Western, Comedy und ein Sci-Fi-Meilenstein. Zudem verraten wir euch, welche Geheimtipps ihr dieses Jahr bei Netflix bisher verpasst habt.