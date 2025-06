Legendäre Fantasy-Reihe wird nach Desaster neu aufgelegt: Jetzt ist der erste Meilenstein erreicht

Der letzte Die Mumie-Film von Universal sollte ein ganzes Fantasy-Universum begründen. Nun hat ein Horror-Experte den nächsten Versuch abgedreht.

2017 legt sich Universal mit der geplanten Wiederbelebung seines filmischen Monster-Pantheons ein echtes Ei. Mit Die Mumie wollte man das sogenannte Dark Universe begründen, was komplett nach hinten losging und nach nur einem Film eingestellt wurde. Nun steht der nächste Versuch eines Reboots an, der aus dem Fantasy-Abenteuer wieder einen Horror-Film machen will.

Verantwortlich zeichnet nämlich Lee Cronin (Evil Dead Rise), der im Auftrag von Blumhouse und Atomic Monster unterwegs ist und jetzt aufregende Neuigkeiten über seinen Film zu teilen hatte.

The Mummy von Horror-Regisseur Lee Cronin ist abgedreht

Lee Cronins The Mummy wurde nach eigenen Angaben des Filmemachers mittlerweile abgedreht. So teilte er ein Bild von seinem Regiestuhl auf Instagram und gab die frohe Botschaft unter die Leute. Nun geht das Projekt in die Postproduktion, damit der angepeilte Filmstarttermin am 16. April 2026 eingehalten werden kann.

Über die Handlung des neuen Die Mumie-Films wissen wir noch nichts. Bei der Ankündigung gab Lee Cronin jedoch folgendes zu Protokoll (via Variety ):

Das wird anders als jeder Mumie-Film, der euch je unter die Augäpfel gekommen ist. Ich grabe tief in der Erde, um etwas Uraltes und sehr Angsteinflößendes auferstehen zu lassen.

Bekannt ist immerhin der Cast. So standen unter anderem Jack Reynor (Midsommar), Laia Costa (Victoria), May Calamawy (Ramy) und Veronica Falcón (Ozark) vor der Kamera.

Neben dem Sequel der Tanz der Teufel-Reihe, zu dem Lee noch die Fortsetzung Evil Dead Burn produziert, ist der irische Regisseur vor allem für seinen Horror-Debütfilm The Hole in the Ground bekannt. Für schwache Nerven wird sein Mumienfilm also nichts.

Die Mumie hat Hollywood-Tradition

Die Mumie zählt neben Dracula, Frankensteins Monster und weiteren zu klassischen Ikonen des sogenannten Universal-Horror. Begründet wurde die Titelrolle 1932 vom legendären Kreaturendarsteller Boris Karloff, der den Part unter anderem an Lon Chaney Jr. weitergab.

1999 legte Stephen Sommers die Reihe mit Die Mumie inklusive Brendan Fraser und Rachel Weisz als Fantasy-Abenteuer neu auf, von dem sich manche immer noch einen weiteren Teil erhoffen.