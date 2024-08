Legendäre Sci-Fi-Reihe kehrt zurück: Erste Reaktionen zu Alien: Romulus machen mit einem Detail besonders heiß

Nach sieben Jahren Pause startet bald ein neuer Alien-Film im Kino. Die ersten Reaktionen zum jüngsten Ableger der ikonischen Sci-Fi-Horror-Reihe klingen extrem vielversprechend.

Seit 1979 sorgt das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt auf der großen Leinwand für Angst und Schrecken. Nun kehrt der Sci-Fi-Horror nach einer langjährigen Pause zurück. In wenigen Tagen startet ein neuer Alien-Film im Kino, der insgesamt siebte Eintrag in der Reihe, die zuletzt durch Prequels ausgebaut wurde.

Alien: Romulus, so der Titel des jüngsten Ausflugs in die Dunkelheit des Weltraums, ist weder eine klassische Fortsetzung noch eine klassische Vorgeschichte. Stattdessen grätscht der Film zwischen die zwei besten Filme der Reihe: Alien (Teil 1) und Aliens (Teil 2). Trotzdem soll er eine eigenständige Geschichte erzählen.

Sci-Fi-Rückkehr im Kino: Erste Reaktionen zu Alien: Romulus feiern den Regisseur und das unfassbare Ende

Und wie kommt diese Geschichte an? Einige Fans hatten bereits das Glück, ein Screening von Alien: Romulus besuchen zu können, und teilen ihre Eindrücke davon auf X (ehemals Twitter). Wie so oft bei ersten Social-Media-Reaktionen überwiegt der Hype. Zwischen den Zeilen stecken aber auch ein paar interessante Details.

Aber erstmal die pure Begeisterung:

Meine Damen und Herren, Alien Romulus ist mit Abstand der beste Film des Jahres. Er ist der beste der Reihe und vielleicht mein neuer Lieblings-Horror-Film. Ich kann es kaum erwarten, ihn wieder zu sehen, und ich freue mich so sehr darauf, dass die Welt dieses Meisterwerk genießen kann, so wie wir es heute Abend getan haben.

Ein bisschen aufschlussreicher wird es hier:

Erste Gedanken zu Alien: Romulus: Fede [Álvarez] bringt uns zurück zu den Horror-Wurzeln [der Reihe], ohne Kompromisse bei der Action einzugehen. Großartige Verbeugungen vor dem Original, während gleichzeitig auch neue Elemente in das Franchise eingeführt werden. VERRÜCKTES ENDE. Undbeingt das Original und Aliens vorher schauen. 4/5 für mich.

Das Ende des Films scheint es tatsächlich in sich zu haben:

Alien: Romulus ist einer der Filme des Jahres, oh mein Gott ... Der verrückteste Schlussakt eines Films, den ich je gesehen habe.

Besonderes Lob geht an Regisseur Fede Álvarez:

Ich habe Alien: Romulus gesehen. Fede Álvarez bleibt ungeschlagen. Macht euch bereit.

Sogar skeptische Stimmen zeigen sich überzeugt:



The Bitch is back. War anfangs skeptisch, aber das ist definitiv einer der besseren Filme der Reihe. Fede Álvarez enttäuscht nicht. Fantastisches Sounddesign und World-Building. Die praktischen Effekte sind so gut, dass der Film mir Albträume beschert hat.

Offenbar dürfen wir uns wirklich auf einen richtigen Sci-Fi-Horror-Kracher freuen:

Ich war heute bei einem Vorab-Screening von Alien: Romulus. Fede Álvarez war die perfekte Wahl für diesen Film. Wenn ihr echte Xenomorph-Fans sind, vertraut mir – ihr werdet NICHT enttäuscht sein! Ich hatte auch Zweifel an der jungen Besetzung, aber ich habe mich SO GEIRRT. Das beste Tonschnitt-Erlebnis des Jahres 2024!



Sobald ausführliche Kritiken zu Alien: Romulus eintreffen, wird sich das Meinungsbild sicherlich nochmal verschieben. Eine Sache macht aber definitiv neugierig: Was in aller Welt haben sich Álvarez und sein Team für den finalen Akt ausgedacht? Schon der erste Alien-Teil wartet mit einem absolut nervenaufreibenden Schluss auf. Sollte Romulus das übertreffen, wäre das eine kleine Kinosensation.

Wann startet Alien: Romulus im Kino?

Lange dauert es nicht mehr, bis wir uns selbst ein Bild von Alien: Romulus machen können. Am 15. August 2024 startet der Sci-Fi-Horror-Film in den deutschen Kinos. Darüber hinaus befindet sich eine Alien-Serie in Arbeit, die nächstes Jahr starten soll und die Weiten des Weltraums gegen die Erde tauscht. Geschaffen wurde sie von niemand Geringerem als Noah Hawley, der hinter meisterhaften Serien wie Legion und Fargo steckt.