Eine der besten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten geht nach 7 Jahren Pause weiter: Alien Romulus wird mit Tradition brechen

Die Sci-Fi-Horror-Reihe Alien geht mit einem neuen Film 2024 weiter. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu Handlung, Besetzung und Starttermin der Xenomorph-Rückkehr.

Mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt gab Regisseur Ridley Scott 1979 den Startschuss für eine der beliebtesten Sci-Fi-Horror-Reihen überhaupt, die in über 40 Jahren bisher sechs Filme und zwei Crossover mit der Predator-Reihe hervorbrachte.

Im kommenden Jahr folgt nach einer 7-jährigen Pause der siebte Film der Science-Fiction-Reihe. Der neue Alien-Film heißt Alien: Romulus und wird sich von den bisherigen Kapiteln der Xenomorph-Saga unterscheiden. Was bereits zur Handlung, Besetzung und dem Release von Alien Romulus (bzw. Alien 7 oder auch Alien 5) bekannt ist, haben wir euch hier zusammengefasst.

Wer steckt hinter dem neuen Alien-Film?

Nachdem die letzten beiden Alien-Filme von Franchise-Begründer Ridley Scott höchstpersönlich inszeniert wurden, ist er diesmal lediglich als Produzent beteiligt. Kreative Kraft hinter Alien: Romulus ist Genre-Spezialist Fede Alvarez, der mit Evil Dead und Don't Breathe einen Blick für effektive Horror-Reißer und blutigen Gore bewiesen hat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Fede Alvarez' Horror-Kracher Don't Breathe schauen:

Don't Breathe - Trailer (Deutsch) HD

Das Drehbuch zu Alien: Romulus wurde von Alvarez in Zusammenarbeit mit Rodo Sayagues verfasst. Die beiden arbeiteten bereits als Co-Autoren für Evil Dead, Don't Breathe und Don't Breathe 2 zusammen. Für letzten überließ Alvarez sogar Sayagues den Regie-Posten.

Reboot oder Fortsetzung? Das ist zur Handlung von Alien: Romulus bekannt

Der nächste Alien-Film soll ein eigenständiger Reboot sein. Das heißt: Es handelt sich weder um eine direkte Fortsetzung der ersten vier Filme rund um Ellen Ripley, noch um eine Weiterführung der Prequel-Filme Prometheus - Dunkle Zeichen und Alien: Covenant.

Zur konkreten Handlung von Alien: Rolumus gibt es bislang nur wenige Details. Bekannt ist: Im Gegensatz zu allen bisherigen Alien-Filmen wird diesmal eine wesentlich jüngere Gruppe von Menschen im Zentrum stehen. Diese muss auf einer fernen Kolonie gegen das titelgebende Alien ums Überleben kämpfen. Es gibt also wieder jede Menge Xenomorphen-Horror zu sehen.

Was ist zur Besetzung von Alien: Romulus bekannt?

Angeführt wird die junge Besetzung von Alien: Romulus von Cailee Spaeny, die zuvor unter anderem in den Serien Devs und Mare of Easttown zu sehen war und die Hauptrolle in dem Hexen-Reboot Der Hexenclub spielte. Darüber hinaus wurden bereits fünf weitere Cast-Mitglieder bekannt gegeben:

Wann geht Alien weiter: Das ist der Starttermin des Sci-Fi-Horror-Films

Alien: Romulus ist der erste Film der Reihe, der nach der Übernahme von 20th Century Fox durch den Disney-Konzern entsteht. Ursprüngliche Pläne einer Streaming-Auswertung bei Hulu wurden glücklicherweise verworfen. Stattdessen wird der Alien-Reboot auf der großen Leinwand zu sehen sein – und das schon im nächsten Jahr.

Alien: Romulus kommt am 15. August 2024 in die deutschen Kinos. Ob der Doppelstreik in Hollywood mögliche Auswirkungen auf den Kinostart hat, ist noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten des Science-Fiction-Films wurden am 3. Juli 2023 in Budapest beendet. Die Postproduktion (mögliche Nachdrehs und Nachvertonungen) könnten allerdings vom Streik beeinflusst werden.

Podcast für Film-Fans: Die 8 besten Netflix-Filme aller Zeiten

Seit 2015 veröffentlicht Netflix nicht nur exklusive Serien, sondern auch Filme. Wir haben uns die Titel der vergangenen Jahre angeschaut und die acht besten Netflix-Original-Filme herausgesucht. Um welche es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom brutalen Kriegsdrama bis zum verträumten Fantasy-Abenteuer, vom Blockbuster bis zum Geheimtipp: Bei Netflix könnt ihr einige starke Original-Filme entdecken. Sogar das verloren geglaubte Werk eines Meister-Regisseurs ist bei dem Streaming-Dienst erschienen.