Action-Gott bei Netflix: So sieht die erste Serie mit Arnold Schwarzenegger aus

Die erste große Serie mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle erscheint in wenigen Wochen bei Netflix. Der neue Trailer zu FUBAR lässt ein explosives Action-Abenteuer erwarten.

Arnold Schwarzenegger ist einer der größten Action-Stars der Kinogeschichte. Diesen Ruf hat er sich durch Genre-Klassiker wie Predator, Terminator und True Lies erarbeitet. Was all diese Titel gemeinsam haben? Sie kamen als Filme ins Kino. Nun wagt sich Schwarzenegger erstmals an ein großes Serienprojekt.

Schwarzenegger ist der Star der neuen Netflix-Serie FUBAR. Er übernimmt die Rolle des Ex-Spions Luke, der kein gutes Verhältnis zu seiner Tochter hat. Jahrelang haben sich die beiden angelogen, ohne zu wissen, dass sie insgeheim beide für die CIA tätig sind. Ehe sie sich versehen, werden sie in eine Verschwörung hineingezogen.

FUBAR bei Netflix: Trailer zur Action-Serie mit Arnold Schwarzeneggers und Monica Barbaro

Neben Schwarzenegger ist Monica Barbaro in der zweiten Hauptrolle zu sehen. Sie verkörpert Emma, Lukes Tochter. Was wir uns von der Dynamik der beiden erwarten dürfen, zeigt der neue Trailer, der von Netflix anlässlich des baldigen Serienstarts veröffentlicht wurde. Macht euch gefasst auf coole Sprüche und Action.

Hier könnt ihr den Trailer zu FUBAR schauen:

FUBAR - S01 Trailer (Deutsch) HD

Schwarzenegger ist nicht der einzige Star des 1980er-Jahre Action-Kinos, der sich aktuell in einer Serie ausprobiert. Auch Sylvester Stallone wagte kürzlich den Schritt in den Streaming-Bereich und präsentierte das Gangsterdrama Tulsa King bei Paramount+.

Wann startet Fubar mit Arnold Schwarzenegger bei Netflix?

Die 1. Staffel von Fubar startet am 25. Mai 2023 bei Netflix. Insgesamt dürfen wir uns auf acht actiongeladene Episoden freuen . Geschaffen wurde die Serie von Nick Santora, der ebenfalls bei der Amazon-Serie Reacher die kreativen Zügel in Händen hält.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.