Legendärer Horror-Bösewicht kehrt zurück, obwohl er seit 6 Filmen tot ist

Seit 16 Jahren ist der große Bösewicht der Saw-Reihe schon tot. Teil 10 soll ihn nun endlich zurückbringen. Mit dem Original-Schauspieler.

Die Saw-Filme gibt es noch nicht einmal 20 Jahre und dennoch machen sie schon eine der ikonischsten Horror-Reihen überhaupt aus. Das ist nicht zuletzt Tobin Bell als unvergleichlichem Bösewicht Jigsaw/John Kramer zu verdanken. Seit 2006 kommt er nur noch in Rückblenden vor, jetzt wird ihn Saw 10 zurückbringen.

Horror-Ikone Jigsaw wird nach 16 Jahren in Saw 10 wiederkehren

Das berichtet unter anderem Deadline . Demzufolge ist sich Bell mit den Produzenten über seine Besetzung einig geworden. “Es ist großartig, wieder mit Tobin zu arbeiten”, erklärten die Macher Mark Burg und Oren Koules. Seine Rolle ist Teil der Magie, die dieses Franchise zum Phänomen gemacht hat.”

© Lionsgate Tobin Bell als Jigsaw/John Kramer

Wie genau Saw 10 Bells Figur zurückbringen will, ist nicht bekannt. Serienkiller Jigsaw, unter dem bürgerlichen Namen John Kramer bekannt, starb bereits in Saw III. Die Produzenten halten die Story des neuesten Teils bisher unter Verschluss.



Wann kommt der Horrorfilm Saw 10 ins Kino?

Ein Startdatum für den neuesten Teil der Horror-Reihe existiert noch nicht. Mit Blick auf den gegenwärtigen Stand der Produktion rechnen wir nicht vor Anfang 2024 mit der Veröffentlichung.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Jigsaws Rückkehr?