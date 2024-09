Legendärer Stephen King-Horror wird neu verfilmt: Salem's Lot teast im Trailer eine Stadt voller Vampire

Stephen King kommt nicht aus der Mode, wie die neuste Verfilmung seines Romans Brennen muss Salem zeigt. Schaut euch hier den ersten Trailer an.

Stell dir vor, dein Nachbar will eure Kleinstadt in einen Vampir-Hort verwandeln. Dass da keine Gemeindeversammlung mit Mettbrötchen und Radler als Lösung genügt, zeigt der erste Trailer für die Stephen King-Verfilmung Salem's Lot – Brennen muss Salem. Noch dieses Jahr kommt sie hierzulande ins Kino.



Schaut euch hier den Trailer für Salem's Lot - Brennen muss Salem an:

Zum ersten Mal wird die Stephen King-Geschichte als Kinofilm adaptiert

Stephen Kings zweiter Roman erschien 1975 unter dem deutschen Titel Brennen muss Salem und wurde zweimal als Miniserie adaptiert (unter anderem von Texas Chainsaw Massacre-Regisseur Tobe Hooper). Für den amerikanischen Streaming-Dienst Max hat sich Gary Dauberman (Annabelle 3) nun an die erste Adaption in Spielfilmlänge gewagt. Dabei siedelt er die Geschichte in den 1970er Jahren an. Das könnte der Atmosphäre ausgehend vom Trailer zugutekommen.

Die offizielle Handlungsbeschreibung lautet wie folgt:

Salem's Lot handelt von Ben Mears (Lewis Pullman), einem erfolgreichen Schriftsteller, der in seine Heimatstadt Jerusalem's Lot zurückkehrt, um seinen nächsten Roman zu schreiben. Seine Ankunft fällt mit dem Kauf des Hauses durch Kurt Barlow (William Sadler) zusammen, einen uralten Vampir, der seinen menschlichen Vertrauten Richard Straker (Pilou Asbæk) benutzt, um die Bürger der Stadt zu verwandeln. Als immer mehr Einwohner in Vampire verwandelt werden, sind Mears und seine menschlichen Verbündeten in einem Kampf um ihr Leben gefangen.

Salem's Lot hat in Deutschland einen Kinostart an Halloween

In den USA startet der Film im Oktober bei dem Streaming-Dienst Max, in Deutschland spendiert Warner der Stephen King-Verfilmung hingegen einen Kinostart. Salem's Lot – Brennen muss Salem startet am 31. Oktober 2024 in den deutschen Kinos.



Was der Film hergibt, erfahren wir frühestens ab dem 25. September 2024, wenn Salem's Lot beim Beyond Fest in Los Angeles seine Weltpremiere feiert.