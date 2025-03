LEGO-Alternative für Star Trek-Fans: Diese Raumstation gibt es bald nicht mehr, aber jetzt reduziert

Die LEGO-Alternative BlueBrixx hat nur noch begrenzt eine berühmte Raumstation aus dem Star Trek-Universum im Angebot, die es jetzt etwas günstiger gibt.

Bekannt geworden durch Star Trek: Deep Space Nine ist die gleichnamige Raumstation eine der kultigsten aus dem beliebten SciFi-Franchise, das Klemmbausteinhersteller BlueBrixx zuletzt für sich beanspruchte, bevor die Lizenz künftig bei LEGO liegt. Solange die Restbestände noch nicht ausverkauft sind, könnt ihr euch die legendäre Raumstation zum selber Bauen im Großformat aktuell reduziert bei Amazon schon für unter 100 Euro sichern *.

Das bietet BlueBrixx' Deep Space Nine für Star Trek-Fans

Mit Abmessungen von 65 × 60 × 43 Zentimetern und 2.889 Klemmbausteinen nebst Bauanleitung könnt ihr euch Schritt für Schritt an die ehemalige cardassianische Raumstation am Bajoranischen Wurmloch nahe der Grenze zum Gamma-Quadranten herantasten. Der Hersteller verspricht viele tolle und authentische Details von Deep Space Nine, darunter die Mini-Version eines Defiant-Raumschiffs am Andockring.

Dazu gibt es einen Display-Ständer zur standesgemäßen Ausstellung des fertigen Modells, inklusive beschrifteter Plakette. BlueBrixx stellt außerdem heraus, dass die hauseigenen Noppensteine aus deutscher Entwicklung voll mit den Klemmbausteinen vieler weiterer Hersteller kompatibel sind, was auch eine weitere Verwendung möglich macht. Weitere Details zu den Features findet ihr auch auf Amazon *.





Deep Space Nine von BlueBrixx: Star Trek-Fans auf Amazon überzeugt

In 13 Bewertungen bei Amazon * kommt das Deep Space Nine-Modell mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen sehr gut weg, wobei vor allem Verarbeitung, Design und Preis gelobt werden. Lediglich eine Rezension zeigt sich unzufrieden. Übrigens gibt es bei Amazon auch noch weitere Star Trek-Modelle von BlueBrixx *, die von dem Lizenz-Aus betroffen sein werden und folglich irgendwann nicht mehr erhältlich sind.

Bevor die neue Star Trek-Lizenz beim Klemmbaustein-Marktführer LEGO so richtig ins Rollen kommt, haben Fans hier also nochmal eine gute Möglichkeit, günstigere und dennoch hochwertige Modelle mit detailliertem Erscheinungsbild selbst zusammenzustecken – aber eben nur, solange die Sets noch nicht vergriffen sind.

