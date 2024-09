LEGO Schnäppchen bei Amazon: Fast 40 Prozent Rabatt auf Star Wars und Harry Potter Sets sichern

Richtig gute LEGO Schnäppchen aus den beliebten Sci-Fi und Fantasy-Reihen Star Wars und Harry Potter gibt es bei Amazon. Wir stellen euch die Sets vor, bei denen ihr jetzt über 30 Prozent spart.

Seit 25 Jahren kooperiert LEGO bereits mit Star Wars und hat jede Menge Sets zum beliebten Sci-Fi-Franchise herausgebracht. Einige davon gibt es zurzeit bei Amazon im Angebot. Eines der beliebtesten Sets ist LEGO Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter Wüsten-Skiff und Sarlacc-Grube *, auf das ihr satte 38 Prozent Rabatt erhaltet.

LEGO Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter Wüsten-Skiff und Sarlacc-Grube Deal Zu Amazon

Die dramatische Szene aus der Star Wars Trilogie könnt ihr jetzt bei dem authentischen LEGO-Set selber nachstellen. Dafür lassen sich über die Hebel die Tentakel des Scarlacc bewegen und in das riesige Maul passt sogar eine der sechs Figuren. Mit an Board des 558-teiligen Sets sind Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian und Boba Fett sowie die exklusive Minifigur Nien Nunb.

Weitere LEGO Star Wars Sets im Angebot

Ganze 37 Prozent Rabatt gibt es auf LEGO Star Wars Flucht mit dem BARC Speeder * aus der Spin-off Serie The Mandalorian. 221 Teile warten darauf, von euch zusammengebaut zu werden, um die spektakuläre Flucht aus der dritten Staffel nachzustellen.

Durch den Weltraum reist ihr mit dem Set Die Onyx Cinder *. Das Raumschiff wird durch die fünfköpfige Crew gesteuert, die im Cockpit und der Kabine Platz findet. Mit vielen beweglichen Teilen und Shootern kommt Spielfreude auf. Noch kreativer wird es mit dem Mash-Up Set TIE Fighter & X-Wing *. Hier könnt ihr gleich zwei Raumschiffe bauen und die Flügel tauschen, sodass die Dunkle und Helle Seite der Macht gehörig durcheinander geraten.

LEGO Jurassic World im Amazon-Angebot sichern

LEGO Harry Potter: Diese Sets gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis

Auch bei LEGO Harry Potter gibt es bei Amazon gute Angebote. 35 Prozent Rabatt gibt es auf Der Kampf um Hogwarts * in dem sich Harry Potter und Lord Voldemort in ihrem letzten Duell gegenüberstehen. In dem 730-teiligen Set ist ein Teil des Schlosses enthalten und sechs Figuren, die über verschiedene Aufsätze für ihre Zauberstäbe verfügen.

Unheimlich wird es mit Der verbotene Wald: Magische Wesen *, in dem Hermine und Ron auf Seidenschnabel treffen. Kopf und Flügel des Fabeltiers lassen sich bewegen. Außerdem sind im Set ein Baby-Thestral und ein Wichtel enthalten, sowie eine Spinne und Pilze, die im Dunkeln leuchten. Eine Spinne gibt es auch im Zaubertrankunterricht-Set *.

Hier bringt der strenge Professor Snape den Schüler:innen Hermine Granger, Pansy Parkinson und Seamus Finnigan sein Wissen näher. In dem 397-teiligen Set gibt es jede Menge Zubehör zu entdecken, damit vielseitige Tränke gebraut werden können.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.