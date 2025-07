Leonardo DiCaprio dreht durch: Neuer Trailer für One Battle After Another verspricht wilden Mix aus Action, Komödie & Thriller

Mit seinem neuen Film ist Meisterregisseur Paul Thomas Anderson das vielleicht größte Risiko seiner Karriere eingegangen. Der frische Trailer zum Leonardo DiCaprio-Streifen liefert weitere schräge Eindrücke.

Durch Filme wie Boogie Nights, Magnolia und There Will Be Blood wurde Paul Thomas Anderson (häufig abgekürzt als PTA) zu einem der besten Regisseure unserer Zeit. Jetzt steht sein nächster Kinofilm in den Startlöchern.

One Battle After Another kommt mit vergleichsweise gewaltigem Budget und Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle daher. Der Rest ist … kompliziert. Aber macht euch mit dem neuen Trailer selbst einen Eindruck von dem wilden Genre-Mix.

Schaut hier den neuen Trailer zu One Battle After Another:

One Battle After Another - Trailer 2 (English) HD

Viele Fragezeichen: Das ist die kryptische Handlung des neuen Paul Thomas Anderson-Films

In One Battle After Another spielt DiCaprio den nervös-paranoiden Bürgerrechtsaktivisten Bob Ferguson. Der war früher Teil einer radikalen Untergrundorganisation, zu der auch seine Tochter (Chase Infiniti) gehörte. Als diese Jahre später von einem ultrakonservativen Erzfeind (Sean Penn) entführt wird, stürzt sich Bob mit seinen damaligen Gruppenmitgliedern in einen wilden Kampf.

Bis jetzt kommt jede Vorschau zum neuen PTA-Film ziemlich kryptisch und schräg daher. Das könnte daran liegen, dass One Battle After Another lose auf dem Roman Vineland von Thomas Pynchon basieren soll. Dieser zählt zu den rätselhaftesten lebenden Autoren und ist für Geschichten bekannt, die sich kaum verstehen und entschlüsseln lassen. Mit Inherent Vice - Natürliche Mängel von 2014 hat Anderson schon mal einen Pynchon-Roman adaptiert.

Hier könnt ihr noch den ersten Trailer zum neuen Paul Thomas Anderson-Film auf Deutsch schauen:

One Battle After Another - Trailer (Deutsch) HD

Wann startet One Battle After Another im Kino?

Ab dem 25. September 2025 sind wir hoffentlich alle etwas schlauer. Dann startet der neue PTA-Film mit DiCaprio in den deutschen Kinos. One Battle After Another soll ein Budget zwischen 100 und 140 Millionen Dollar umfassen. Zuletzt arbeitete Anderson mit Budgets zwischen 20 und 40 Millionen Dollar.

Damit ist der Film das wohl größte finanzielle Risiko in der bisherigen Karriere des Regisseurs. Auch wenn mit DiCaprio ein großer Star an Bord ist, muss One Battle After Another viel mehr Geld als die anderen PTA-Filme einspielen, um finanziell als erfolgreich zu gelten.