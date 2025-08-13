Leonardo DiCaprio kann seine eigenen Filme kaum schauen, aber einen liebt er besonders – er streamt bei Netflix

Leonardo DiCaprio schaut seine eigenen Filme sehr selten. Bis auf einen – er ist unendlich stolz auf ihn. Die Regiearbeit von Martin Scorsese könnt ihr euch bei Netflix anschauen.

Es gibt eigentlich keine Rolle, die Leonardo DiCaprio nicht spielen kann. Das werden zumindest Millionen von Fans behaupten, die ihn über die Jahre in Meisterwerken wie Titanic, The Wolf of Wall Street oder Killers of the Flower Moon gesehen haben. Er selbst sieht sich seine Filme aber nur sehr selten an, wie der Star in einem Esquire -Interview verrät.

Bei Netflix: Leonardo DiCaprio ist extrem stolz auf sein packendes Drama von 2004

Für Esquire führte DiCaprio kürzlich ein Gespräch mit dem Regisseur Paul Thomas Anderson, in dessen neuem Film One Battle After Another er in Kürze zu sehen sein wird. Anderson fragte ihn dabei, ob er seine eigenen Filme schaue. DiCaprio entgegnete:

Ich schaue meine eigenen Filme nur selten. Aber um ganz ehrlich zu sein, es gibt einen, den ich mehr als alle anderen anschaue. Es ist Aviator. Das liegt einfach daran, dass er für mich einen besonderen Moment markiert. Ich hatte mit [Aviator-Regisseur] Martin Scorsese bereits bei Gangs of New York gearbeitet und trug seit zehn Jahren ein Buch über [Aviator-Hauptfigur] Howard Hughes mit mir herum.

DiCaprio fährt fort:

Am Ende zeigte ich es Martin. Ich war 30. Es war das erste Mal, dass ich mich als Teil der Produktion fühlte, und nicht nur als Schauspieler, der für eine Rolle angestellt ist. Es war eine völlige neue Art der Verantwortung. Ich war immer stolz auf den Film und fühlte mich ihm verbunden. Denn er stellt so einen Schlüsselmoment meines Aufwachsens in der Hollywood-Industrie dar, in dem ich zum ersten Mal das Gefühl echter Mitarbeit hatte.

Schaut euch hier den Aviator-Trailer an:

Aviator - Trailer (Deutsch)

Aviator dreht sich um zwanzig Jahre im Leben des Filmproduzenten, Regisseurs und Flugbegeisterten Howard Hughes, der ab Ende der 1920er ein gigantisches Geschäftsimperium aufbaut. Dabei leidet er unter einer massiven Zwangsneurose und führt ein zurückgezogenes Leben, in das Außenstehende nur schwer eindringen konnten.

Der Film gilt heute, 21 Jahre später, nicht nur DiCaprio- oder Scorsese-Fans als Meisterwerk. Er war für 11 Oscars nominiert und gewann fünf. Er zementierte DiCaprios Status als Hollywood-Star und einzigartig talentierter Hauptdarsteller. Der Star arbeitete bis heute weitere vier Male mit Scorsese zusammen. Wer sich das fesselnde Drama ansehen möchte, findet es zur Zeit bei Netflix.