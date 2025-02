Leonardo DiCaprio sollte in absolutem Kultfilm mitspielen, aber eine Sache an sich selbst fand er zu "scheußlich"

Leonardo DiCaprio wurde in jungen Jahren zum Teenie-Idol und ist bis heute für seine schauspielerische Vielseitigkeit bekannt. Für eine Sache kommt er jedoch gar nicht infrage.

Mit 14 Jahren startete Leonardo DiCaprio als Darsteller in Werbespots und erhielt mit 19 bereits die erste Oscar-Nominierung. Damit war sein Weg in den Olymp Hollywoods geebnet - und das ganz ohne Ausbildung. Während andere Stars an Schauspielschulen neben der Schauspielerei auch Singen und Tanzen lernten, musste Leonardo DiCaprio am Set lernen. Sein Talent brachte ihn sehr weit, dennoch gibt es eine Sache, die er überhaupt nicht beherrscht: Singen.

Leonardo DiCaprio wurde wegen seines Gesangs bei Moulin Rouge abgelehnt

Mit Titanic erhielt Leonardo DiCaprio 1997 einen starken Karriereschub. Bei der Reputation, die er damals hatte, ist es schwer vorstellbar, dass ein Star seines Formates eine Rolle nicht erhalten sollte. Bei Moulin Rouge war dies jedoch der Fall. Wie Variety 2014 berichtete, sprach und sang er für das Musical vor. Die Rolle des Christian ging allerdings an Ewan McGregor. Als Grund dafür gab DiCaprio seine eigene Stimme an:

Ehrlich gesagt bin ich nicht wirklich bereit, ein Musical zu machen, einfach weil ich denke, dass meine Stimme ziemlich scheußlich ist.

Schaut hier noch einen Moulin Rouge-Trailer:

Moulin Rouge - Trailer (Deutsch)

Diese Annahme kommt wohl nicht von ungefähr. In dem Interview führte DiCaprio weiter aus, dass er sich mit dem Regisseur Baz Luhrmann getroffen hatte:

Aber wir hatten ein freundschaftliches Treffen, bei dem ich, er und ein Klavierspieler dabei waren, und wir versuchten, gemeinsam ein Lied zu singen. Das lief nicht so gut. Ich glaube, es war 'Lean on Me', und als ich den hohen Ton traf, drehte er sich einfach zu mir um.

Leonardo DiCaprio blickt nicht reuevoll auf verpasste Rolle zurück

Anschließend wurde sehr deutlich, dass DiCaprio nicht dafür geboren wurde, diese Rolle zu spielen. Das scheint dem Schauspieler jedoch nicht allzu viel auszumachen. Am Ende des Interviews lachte er und erklärte, dass er sich einfach glücklich schätzt, Filme machen zu können. Und bei dem schauspielerischen Talent, dass er in so vielen Filmen beweisen konnte, ist das nicht schwer zu glauben. Was macht es da schon, wenn man keine Musicals dreht?