Lieblingsfilm von Tarantino heute im TV: Monster-Thriller kostete nur 13 Millionen und spielte das 7-fache ein

Das Duell Mensch gegen Alligator gibt es in Filmen viel zu selten. Heute im TV könnt ihr einen hochspannenden Tier-Horror sehen, der Meister-Regisseur Quentin Tarantino begeisterte.

Zu Quentin Tarantinos Lieblingsfilmen zählen Klassiker wie Gesprengte Ketten, Zwei glorreiche Halunken und Taxi Driver. Seit 2019 gehört ein eher unerwarteter Kandidat zu dieser schillernden Runde: Crawl von Alexandre Aja. Der bekannte US-Journalist Pete Hammond berichtete vor vier Jahren , der Kill Bill-Regisseur sei ganz begeistert von dem Tier-Horror. Crawl könnte Tarantinos Lieblingsfilm des Jahres 2019 sein, hieß es.

Ob der Streifen wirklich bis zum Ende des Jahres an der Spitze blieb, ist unbekannt. Heute könnt ihr die Qualität des Überraschungs-Hits im TV überprüfen.

Tarantino-Liebling: Worum geht es in Crawl?

Die geübte Schwimmerin Haley (Kaya Scodelario) hat vor einiger Zeit den Kontakt zu ihrem Vater Dave (Barry Pepper) abgebrochen. Trotzdem entscheidet sie sich, alles stehen und liegenzulassen, als ein Hurrikan der Kategorie 5 auf ihre Heimat Florida zusteuert.

Es war die richtige, aber eine gefährliche Entscheidung: Denn ihre Heimatstadt ist überflutet und wird von Alligatoren heimgesucht. Vater und Tochter sind plötzlich in einem überschwemmten Haus gefangen. In den engen Kriechräumen unter dem Haus lauern riesige Alligatoren.

Crawl war extrem günstig und extrem erfolgreich

Der erfahrene Genre-Regisseur Alexandre Aja (High Tension) drehte Crawl höchst effizient. So verlegte er die Produktion etwa nach Serbien, um Kosten zu sparen. Dem Film, der eigentlich in im US-Bundesstaat Florida spielt, sieht man den Drehort nicht an.

Das Budget konnte mit Maßnahmen wie diesen auf 13,5 Millionen US-Dollar gedrückt werden. Der Sparkurs zahlte sich aus, denn laut Box Office Mojo spielte Crawl 91,5 Millionen Dollar wieder ein – fast das 7-fache seiner Produktionskosten. Crawl begeisterte also nicht nur Quentin Tarantino.

Wann und wo läuft Crawl im TV?

ProSieben zeigt Crawl am Donnerstag (28. September) um 22:30 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht zu Freitag um 02:25 Uhr. Einschalten lohnt sich, denn Crawl müsst ihr derzeit für mindestens 2,99 Euro bei Amazon und Co. leihen, in einer Flatrate ist er nicht verfügbar.

