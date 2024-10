LOL kehrt morgen bei Amazon zurück: 4 Dinge ändern sich im Halloween-Special

Amazons beliebte Comedy-Show LOL: Last One Laughing veröffentlicht jetzt ein Halloween-Special – und zwar schon anderthalb Wochen vor dem eigentlichen Schauerfest.

Die beliebte Comedy-Serie LOL: Last One Laughing mit Michael 'Bully' Herbig kann bei Amazon Prime Video * bereits auf 5 Staffeln zurückblicken. Abseits der Reihe bringt die Show aber auch auf Feiertagsableger heraus und so startet morgen, am 21. Oktober 2024, das LOL: Last One Laughing Halloween Special.

Welche Stars sind in Amazons LOL Halloween Special – und was ist anders?

Das Prinzip der LOL-Show bleibt natürlich auch zu Halloween das gleiche: Mehrere deutsche Komiker:innen und Prominente werden in einen Raum gesperrt und dürften die nächsten Stunden nicht lachen. Gleichzeitig müssen sie versuchen, die anderen Anwesenden zum Grinsen, Schmunzeln oder Lachen zu bringen. Schon der erste Trailer versprach ein Gag-Feuerwerk.

Schaut hier den Trailer zum LOL Halloween Special:

LOL: Last One Laughing - Halloween Special - S01 Trailer (Deutsch) HD

Moderiert wird Last One Laughing wie gewohnt von Michael Herbig. Zu den 4 größten Änderungen im LOL Halloween Special, im Vergleich zur Hauptserie, gehören folgende Punkte:

Anders als in der LOL-Hauptserie ist das Halloween-Special eine Paarübung: Die Stars treten im Doppel an und wenn einer von beiden lacht, sind beide raus (beim LOL Xmas Special war das auch schon so).

und wenn einer von beiden lacht, sind beide raus (beim LOL Xmas Special war das auch schon so). Die Show findet über 3 statt 6 Stunden statt, was am Ende auf 3 halbstündige Folgen hinausläuft.

statt, was am Ende auf 3 halbstündige Folgen hinausläuft. In diesem gekürzten Rahmen treten nur 8 statt 10 Teilnehmer:innen an.

an. Es gibt gemäß der Halloween-Thematik neue schaurige Geräusche, wenn die Runden starten oder jemand beim Lachen erwischt wird und auch der Raum ist entsprechen als gruselige Kulisse geschmückt.

Der LOL-Halloween-Cast wurde bereits vor zwei Monaten bekannt gegeben und enthält zahlreiche berühmte Namen, die neben LOL-Rückkehrer:innen auch viele Neuzugänge wie Promi-Zwillinge und einen deutschen Sänger einführen:



Wann startet das Halloween Special von LOL – und kommt Staffel 6?

Das Last One Laughing-Halloween Special hat, genau wie das LOL Xmas Special letztes Jahr nur 3 Folgen statt der gewohnten 6 der Hauptserie. Dafür erscheinen aber alle auf einmal zum Start am Montag, dem 21. Oktober 2024.

Staffel 6 von LOL wurde von Amazon noch nicht offiziell bekanntgegeben, wir rechnen aufgrund des Erfolgs der Show aber fest mit einer Rückkehr. Das Wiedersehen wird dann aber wohl erst 2025 erfolgen.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.

