LOL: Diese 2 Stars haben das Halloween-Special überraschend gewonnen, weil eine riesige Blockflöte einfach zu lustig war

Das LOL Halloween Special ist heute bei Amazon Prime gestartet und nach knapp anderthalb Stunden Nicht-Lachen-Dürfen stehen die Gewinner:innen nun fest. Wer hat gesiegt?

Heute ist als Ableger zu Amazons Comedy-Show LOL: Last One Laughing das LOL Halloween Special gestartet ... und nach 3 Folgen auch gleich wieder zu Ende gegangen. Wer wissen will, wer die Pokerface-Trophäe dieses Mal gewonnen hat, kann das hier nachlesen. Es folgen logischerweise Spoiler.

Wer hat das LOL Halloween Special gewonnen?

Mit ein paar LOL-Änderungen hat sich Last One Laughing vor Halloween bei Amazon Prime * in einer Grusel-Kulisse zurückgemeldet, um unter Michael 'Bully' Herbigs wachsamem Auge einen neuen Cast von 8 Stars in 2er-Teams aufeinander loszulassen:

Wie gewohnt versuchten die Teilnehmenden sich mit vorbereiteten Nummern, lustigen Verkleidungen (Mirja Boes mit einer Sträter-Glatze!) und spontanen Gags und Wortspielen ("Salzwedel") zum Lachen zu bringen. Doch wer gewann Amazons LOL Halloween Special am Ende?

Nachdem das Lächeln von Palina Rojinski (in Folge 1) und Olaf Schubert (in Folge 2) im Team zumindest gleich verteilt waren, schieden die beiden als Erstes aus. In Folge 3 waren danach noch beachtliche drei Teams vertreten, auch wenn das Kaulitz-Duo eine seiner zwei Leben durch Bill verloren hatte.

Doch das Blatt wendete sich in Folge 3 noch unerwartet: Annette Frier und Sasha feierten sich in der Umkleidekabine nach einem erfolgreichen Auftritt lachend selbst und schließlich war es die Rückkehr von Olaf Schubert mit einer riesigen Blockflöte, die den übrigen Teams den Rest gab: Am Ende setzten sich zur Überraschung aller Tom und Bill Kaulitz ohne zu lachen unter den verbliebenen Kandidat:innen durch und gewannen damit das Halloween Special 2024.

Wann kommt LOL mit Staffel 6 bzw. weiteren Specials zu Amazon zurück?

Obwohl Staffel 6 von Last One Laughing von Amazon noch nicht offiziell angekündigt wurde, spricht der Erfolg der Hit-Serie bei Prime dafür, dass die Show zurückkehren wird. Wir rechnen aber erst 2025 mit einer neuen Season der Hauptserie.

Weitere LOL-Spin-offs über das vergangene LOL: Last One Laughing - Xmas Special und das Halloween Special hinaus wurden auch noch nicht bekanntgegeben. Nach den knisternden Spannungen zwischen Bill Kaulitz und Olaf Schubert wünschen sich aber bestimmt so manche LOL-Fans ein Valentins-Special. Und auch ein LOL Oster-Special mit Eier-und-Häschen-Kulisse oder ein Silvester-Special mit (Gag-)Feuerwerk können wir uns gut vorstellen.

Mehr LOL-Gedanken:

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.