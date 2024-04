Kommt LOL Staffel 6? Es gibt jetzt schon eine gute und schlechte Nachricht

Nach der 5. Staffel LOL bei Amazon Prime fragen sich Fans, ob auch eine 6. Staffel von Last One Laughing kommt. Dazu gibt es aktuell eine gute und schlechte Nachricht.

Bei Amazon Prime ist die 5. Staffel des Comedy-Hits LOL: Last One Laughing gerade erst zu Ende gegangen. Natürlich fragen sich alle Fans des Formats mit Michael "Bully" Herbig, ob auch eine 6. Staffel kommt. Wir verraten euch, wie der aktuelle Stand dazu aussieht. LOL-Nachschub gibt es auf jeden Fall noch dieses Jahr.

LOL Staffel 6 ist noch nicht bestätigt

Zum jetzigen Zeitpunkt wurde eine 6. Staffel von LOL noch nicht offiziell von Amazon angekündigt. Da die Show aber sehr erfolgreich bei dem Streaming-Dienst läuft und nach drei Jahren jetzt schon 5 Staffeln erschienen sind, ist eine Verlängerung von Last One Laughing sehr wahrscheinlich.

Dieses Jahr kommt noch ein LOL-Special vor Staffel 6

Wer unbedingt LOL-Nachschub braucht, darf sich trotzdem noch 2024 auf weitere Folgen des Amazon-Formats freuen. Nachdem 2023 schon ein XMAS-Special erschienen ist, wurde für dieses Jahr ein Halloween-Special angekündigt. Die Sonderausgabe dürfte dann wieder in leicht verkürzter Form mit drei Folgen à ca. 30 Minuten Länge kommen.

Ein Startdatum für das LOL-Halloween-Special ist noch nicht bekannt.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.



