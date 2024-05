LOL-Star Bastian Pastewka dreht mit Stromberg-Schöpfer fürs ZDF: Darum geht's in Alles gelogen

Bastian Pastewka als notorischer Lügner? Der LOL-Star dreht mit dem Stromberg-Schöpfer fürs ZDF. Das ist über die abgedrehte Komödie Alles gelogen bekannt.

Bereits 2023 versüßte das ZDF die warme Jahreszeit mit selbst produzierten Komödien – ein Trend, der dieses Jahr fortgesetzt wird: Der Sender setzt auf humorvolle Unterhaltung im Sommerprogramm. Für eine der Produktionen stand Comedy-Urgestein Bastian Pastewka (LOL: Last One Laughing) vor der Kamera. Worum es im neuen Film aus der Feder des Stromberg-Schöpfers geht und wann ihr ihn gratis streamen könnt, erfahrt ihr hier.

Pastewka und Stromberg-Macher arbeiten zusammen

Bastian Pastewka ist wahrlich kein Unbekannter, wenn es um humorvolle Unterhaltung geht. Spätestens seit er 2005 mit seiner eigenen Sitcom Pastewka ein Millionenpublikum begeisterte, ist der Schauspieler und Komiker dick im Geschäft. An der Seite von Langzeit-Kollegin Anke Engelke wird er schon bald in der Prime-Serie Perfekt Verpasst zu sehen sein.

Doch auch für das Öffentlich-rechtliche Fernsehen begibt sich der 52-Jährige regelmäßig vor die Kamera. Die Dreharbeiten für die ZDF-Komödie Alles gelogen fanden im Herbst 2023 statt. Fans von trockenem Humor sollten aufhorchen: Das Drehbuch stammt von Stromberg-Autor Ralf Husmann, wie Quotenmeter meldet.

Darum geht's im ZDF-Film mit Bastian Pastewka

Bastian Pastewka mimt Hajo Siewers, einen Familienvater, der auf den ersten Blick vollkommen gewöhnlich wirkt. Hajo ist allerdings ein notorischer Lügner, der sich mit Unwahrheiten durchs Leben mogelt. Der Autoverkäufer verspricht seinen Kund:innen das Blaue vom Himmel, aber auch privat kommen ständig kleine und große Notlügen zum Einsatz. Als Hajos Chefin ihn entlassen will, muss eine besonders dramatische Lüge her. Kurzerhand behauptet er, dass seine Frau Vera bei einem Autounfall gestorben sei. Irgendwann bekommt sie Wind davon, dass sie angeblich tot sei und nutzt die Chance überraschend für einen Neuanfang: Vielleicht ist es an der Zeit, ihr altes Leben hinter sich zu lassen.

Hier könnt ihr den Film mit dem LOL-Star gratis sehen

Das ZDF hat bekannt gegeben, dass die angekündigten Komödien im September 2024 ausgestrahlt werden. Wann Alles gelogen im ZDF zu sehen sein wird, wurde noch nicht veröffentlicht. Der Film wird gratis in der ZDF-Mediathek zum Streamen bereit.