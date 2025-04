Lucifer-Star Tom Ellis soll Krimi-Universum mit fast 300 Folgen retten: Neues FBI-Spin-off offiziell bestätigt

Gleich zwei Spin-offs der beliebten Krimi-Serie FBI wurden kürzlich abgesetzt. Jetzt soll ein Ableger mit Lucifer-Star Tom Ellis die Zukunft des Franchise sichern.

Das FBI muss gerettet werden – und zwar offenbar von Lucifer höchstpersönlich. Nachdem vor kurzem zwei Ableger der Krimiserie FBI: Special Crime Unit gnadenlos abgesetzt wurden, soll jetzt Tom Ellis das Crime-Universum mit fast 300 Folgen auf neue Wege führen: Er übernimmt die Hauptrolle im Spin-off CIA, das jetzt offiziell bestätigt wurde.

Lucifer-Star Tom Ellis spielt im FBI-Spin-off einen Agenten mit großer Klappe

Wie unter anderem Variety berichtet, hat der neue FBI-Ableger, der bisher nur unter dem Namen CIA bekannt ist, vom US-Sender CBS grünes Licht erhalten. Der Arbeitstitel der Serie ist Programm: Tom Ellis verkörpert in einer der beiden Hauptrollen einen unkonventionellen CIA-Agenten mit lautem Mundwerk.

Sein Partner ist laut offizieller Beschreibung das genaue Gegenteil: ein erfahrener und kluger FBI-Ermittler, der sich gerne an die Regeln hält. Mit ihrer klassischen Buddy-Cop-Dynamik nehmen sich die beiden Bundesagenten am Schauplatz New York große Fälle vor, die die Zukunft der USA gefährden. Wer Ellis' Hauptrollenpendant spielen soll, wurde bisher noch nicht enthüllt.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, ist das CIA-Spin-off bereits seit längerem im Gespräch und sollte ursprünglich mit einem sogenannten Backdoor-Pilot etabliert werden: einer Folge der Hauptserie, die die Hauptfiguren des Ablegers einführt.

Wann ist Tom Ellis als CIA-Agent in Deutschland zu sehen?

Ein Startdatum für das FBI-Spin-off steht bisher noch nicht fest. Da die Serie gerade erst grünes Licht erhalten hat, gehen wir nicht vor Anfang 2026 von einer Veröffentlichung aus. Als Showrunner fungiert David Hudgins, der diese Position bereits bei FBI: Most Wanted innehatte.

Sechs Staffeln der Hauptserie sowie fünf Staffeln von FBI: Most Wanted und vier Staffeln von FBI: International sind aktuell bei Apple TV+ verfügbar.

