"Macht mich kaputt": Netflix-Star hat seine Stranger Things-Rolle extrem satt und dafür gibt es einen guten Grund

In Stranger Things verkörpert Jamie Campbell Bower den Bösewicht Vecna. Wie er jetzt erklärt hat, geht ihm die Netflix-Rolle an die Substanz. So einen Fiesling wird er wohl länger nicht mehr spielen.

Zu den größten Stars in Stranger Things gehört Jamie Campbell Bower als Oberbösewicht Vecna. Durch das aufwendige Kostüm des Netflix-Fieslings dürfte er auf der Straße seltener so schnell erkannt werden wie seine Co-Stars. Das scheint aber auch der einzige Vorteil zu sein, denn sich der Schauspieler aus der Rolle ziehen kann. Kürzlich sprach Bower darüber, was ihm die Vecna-Performance alles abverlangt und warum er in Zukunft erstmal Abstand von solchen Figuren nehmen will. Stranger Things-Bösewicht bekommt therapeutische Hilfe wegen Rolle Laut People hat der Star als Gast auf der MegaCon Orlando in Florida erzählt, dass er mit seinem Therapeuten auch über seinen diabolischen Stranger Things-Part spricht: Wir sind ein paar Sachen durchgegangen und er meinte: "Wir müssen wirklich sicherstellen, dass du dir bei deiner nächsten Arbeit Zeit für dich selbst freischaufelst." Ich drehte mich zu ihm um und meinte: "Ja, um ehrlich zu sein, Mann, ich glaube nicht, dass ich auf absehbare Zeit wieder einen Bösewicht spielen werde." Also, es macht mich wirklich kaputt. Ich meine es todernst. Fans des Netflix-Hits werden seine Belastung sicher verstehen. Neben der Art seines Bösewichts ist es auch jedes Mal viel Arbeit, in das spezielle Vecna-Kostüm zu schlüpfen. Bower betonte bei seinem Auftritt noch, dass er sehr dankbar für die Gelegenheit sei, solch eine bedeutende Rolle spielen zu dürfen. Nach dem Ende von Strangers Things Staffel 5 wird er aber wohl nicht wehmütig auf seine Zeit am Set zurückblicken. Wann startet Stranger Things Staffel 5 bei Netflix? Ein offizielles Startdatum für das große Finale wurde noch nicht verkündet. Die 5. Staffel Stranger Things soll irgendwann 2025 zu Netflix kommen. Dafür sind alle acht Episodentitel schon bekannt und lauten wie folgt: Kapitel 1. Die Suche

Kapitel 2. Das Verschwinden von...

Kapitel 3. Die Turnbow-Falle

Kapitel 4. Der Zauberer

Kapitel 5. Der Stromschlag

Kapitel 6. Die Flucht von Camaztoz

Kapitel 7. Die Brücke

Kapitel 8. Zurück in der realen Welt

Jede Episode der finalen Stranger Things-Season soll im Blockbuster-Format daherkommen und dürfte dadurch Überlänge haben. Ob der Abschluss auf einmal oder geteilt veröffentlicht wird, ist auch noch nicht bekannt.