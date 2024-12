Macht mit und gewinnt Tickets für ein exklusives Netflix-Event zu Squid Game Staffel 2 [Anzeige]

Netflix veranstaltet am 12. Dezember 2024 ein exklusives Fan-Event zum Start von Squid Game Staffel 2. Mit etwas Glück könnt ihr dabei sein!

Über drei Jahre ist es her, seit die erste Staffel von Squid Game das Streaming-Programm bei Netflix eroberte und Zuschauer:innen aus aller Welt in ihren Bann zog. Mehr als 2,2 Milliarden (!) Stunden wurden die Folgen innerhalb der ersten 91 Tage gestreamt ‒ so viel wie bei keiner anderen Netflix-Serie.

Nun steht das Erfolgs-Format mit einer 2. Staffel in den Startlöchern und zur Feier veranstaltet Netflix am 12. Dezember 2024 ein exklusives Event, bei dem ihr die Chance habt, dabei zu sein. Wie das geht, verraten wir euch hier.

Mit Moviepilot und Filmstarts zum exklusiven Netflix-Event von Squid Game Staffel 2

Moviepilot und Filmstarts haben sich gemeinsam für euch ins Zeug gelegt, um euch Tickets für das exklusive Fan-Event zu Squid Game Staffel 2 zu erspielen. 18 Teilnehmende, die aus unseren zwei YouTube-Hosts Bea Osuji und Sebastian Gerdshikow, vier Redakteur:innen, vier spannenden Talents und acht geladenen Gästen aus der Community bestanden, sind in vier Spielen gegeneinander angetreten, um Tickets für eure Squid Game-Experience freizuschalten.

Dabei haben die Teams selbst eine Kostprobe bekommen, was es bedeutet, sich in einem schwierigen Wettkampf gegeneinander zu messen ‒ nur, dass hier natürlich niemand mit Verletzungen rechnen musste. In den teils aus Squid Game bekannten und leicht abgewandelten Spielen Rotes Licht, Grünes Licht, dem Ausstechen der Dalgona-Kekse und Schere-Stein-Papier sind die Teams aus Moviepilot und Filmstarts angetreten.

Dabei wurden 4 mal 2 Tickets für das Netflix-Event am 12. Dezember 2024 freigeschaltet, die ihr jetzt gewinnen könnt. Klickt dabei einfach auf folgenden Link und hinterlegt eure Daten ‒ und schon habt ihr die Chance, zu gewinnen:

Hier geht es zum Gewinnspiel .

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen zum Gewinnspiel könnt ihr hier nachlesen.

Squid Game kehrt noch dieses Jahr mit Staffel 2 auf Netflix zurück

Die erste Staffel von Squid Game endete damit, dass Pleitegeier Gi-hun alias Spieler 456 (Jung-Jae Lee) als einziger die tödlichen Spiele überlebte und damit den bittersüßen Gewinn von umgerechnet über 30 Millionen Euro mit nach Hause nahm. Er gelobte, dem grausamen Wettkampf ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

Schaut hier den Trailer zu Squid Game Staffel 2:

Squid Game - S02 Trailer (Deutsch) HD

In Staffel 2 verschlägt es ihn so einmal mehr zu den Tintenfischspielen, wo er sich ganz neuen Spielen und Kandidat:innen stellen muss ‒ und auch einige bekannte Gesichter wieder trifft. Zurück sind unter anderem der Rekrutierer (Yoo Gong), der maskierte Frontmann (Byung-hun Lee) sowie sein Bruder und Polizist Hwang Jun-ho (Wi Ha-Joon). Ob es Gi-hun gelingen wird, die Tintenfischspiele ein zweites Mal zu überleben?

Das erfahren wir ab dem 26. Dezember 2024, wenn die 2. Staffel von Squid Game auf Netflix startet. Die neue Season umfasst sieben Episoden, die alle auf einen Schlag bei Netflix online gehen. Bis dahin wünschen Moviepilot und Filmstarts viel Glück beim Gewinnspiel!