MagentaTV Must-Watch: Die 3 besten Romantik-Serien für die kalte Jahreszeit [Anzeige]

Gleich drei romantische Serien verführen bei MagentaTV zum Drinnenbleiben: Stolz und Vorurteil, Poldark und Sanditon sind genau die seriellen Wärmedecken, die ihr jetzt braucht.

Draußen wird es kalt und ungemütlich? Kein Problem, wenn ihr die richtige Serie habt, um euch auf dem Sofa einzukuscheln und getrost daheim zu bleiben. Am besten mit einer ordentlichen Portion historischer britischer Romantik. In der Megathek von MagentaTV haben wir gleich drei absolute Empfehlungen dazu ausfindig gemacht.

MagentaTV Must-Watch: Das romantische Serien-Triple spendet Herzenswärme

Während Serien fürs Herz wie Bridgerton oder Outlander gerade Pause machen, gibt es trotzdem reichlich Futter, mit dem ihr euch warme Gefühle per Stream ins Haus holen könnt. Folgende Serienempfehlungen bei MagentaTV legen wir euch dafür ans Herz.

1. Die Miniserie Stolz und Vorurteil bei MagentaTV

Wer Jane Austens Geschichten liebt, kommt an Stolz und Vorurteil nicht vorbei. Und wer ihren wohl berühmtesten Roman liebt, weiß natürlich längst, dass die BBC-Miniserie Stolz und Vorurteil aus dem Jahr 1995 mit Colin Firth und Jennifer Ehle eine der besten Umsetzungen des unzählige Male verfilmten Buches ist. Aber es gibt ja keine Regel, die verbietet, dass wir die 6 Folgen wieder und wieder schauen können.

Pride and Prejudice - S01 Trailer 1995 (English) HD

2. Ganze 5 Staffeln Poldark bei MagentaTV

Ebenfalls auf einem Roman, bzw. sogar auf einer ganzen Buchreihe von Winston Graham, basiert die Serie Poldark. Hierin muss der (gut anschmachtbare) Kriegsheimkehrer Ross Poldark (Aidan Turner) im ausgehenden 18. Jahrhundert feststellen, dass sich in seinem englischen Zuhause an der Küste vieles verändert hat. Sein Vater ist tot, sein Land verfallen und seine Jugendflamme mit seinem Cousin verlobt. Doch die Liebe wartet manchmal an ungewöhnlichen Orten und diese Serie überzeugt mit ihrem historischen Setting und einem sehr sympathischen Cast.

Poldark - S01 Trailer (Deutsch) HD

3. MagentaTV spendiert den gefühlvollen Badeurlaub in Sanditon

Und weil es von Jane Austen-Adaptionen nie genug geben kann, rundet eine neuere Verfilmung ihres (unvollendeten) Romans Sanditon unser historisches Romantik-Triple ab: Sanditon. Hier muss sich die impulsive Charlotte Heywood (Rose Williams) erst einmal mit den Gewohnheiten der Bewohner des Seebades vertraut machen ... und hoffen, dass sie den Junggesellen Sidney Parker (Theo James) dabei nicht zu sehr verstimmt. Mit modernem Witz und ungewöhnlichen Badesitten gibt es hier sogar noch etwas zu lernen.

Jane Austen Sanditon - S01 Trailer (Deutsch) HD

Im Stream bei MagentaTV: Die Fakten zum Liebesserien-Trio

© ITV Poldark

Welche der drei Romantik-Empfehlungen bei MagentaTV spricht euch am meisten an?