MagentaTV Must-Watch Yellowstone: ein packender moderner Western [Anzeige]

Die Serie Yellowstone mit Kevin Costner überzeugt bei MagentaTV als einnehmende Spannungs-Serie, die mit ihren Familien-Intrigen nicht nur Western-Fans abholt.

In der Megathek von MagentaTV wartet Yellowstone darauf, von euch entdeckt zu werden. Während die Serie in den USA längst ein Mega-Erfolg ist, gilt sie hierzulande noch als echter Geheimtipp.

Der von Kevin Costner angeführte Star-Cast lässt Yellowstone als starke Ensemble-Serie in der beeindruckenden Landschaft von Montana erstrahlen. Wer hier ein beschauliches Farmleben erwartet, liegt jedoch weit daneben, denn in der actionreichen Serie wird mit harten Bandagen gekämpft. Das ist Serien-Unterhaltung vom Feinsten.

MagentaTV Must-Watch: Die Serie Yellowstone wird euch in ihren Bann ziehen

Alles beginnt damit, dass Patriarch John Dutton (Kevin Costner) sich für die einflussreiche Familien-Ranch Yellowstone langsam nach einem Nachfolger umsehen muss. Doch weder sein Anwaltssohn Jamie (Wes Bentley) noch seine ruchlose Hedgefonds-Manager-Tochter Beth (Kelly Reilly) erscheinen ihm wirklich geeignet. Sein jüngster Sohn Kayce (Luke Grimes) hat sich sogar ganz von der Familie und ihren kriminellen Machenschaften losgesagt.

Als das Land jedoch zunehmend droht, ihren Händen zu entgleiten, müssen die Duttons sich notgedrungen zusammenraufen und – inmitten zahlreicher Familienintrigen – versuchen ihr Erbe zu retten. Dass die Serie es dabei schafft, nicht nur als moderner Western aufzutreten, sondern auch eine starke Charakter-Tiefe abzuliefern, beeindruckt. Zumal der Streit um den Besitz des benachbarten Reservats amerikanischer Ureinwohner noch eine weitere wichtige Facette zu der Debatte hinzufügt.

Yellowstone von Taylor Sheridan (Sicario) und John Linson verschmilzt das freiheitsliebende Cowboy-Bild mit modernen Problemen wie Drogenhandel und Besitzansprüchen. Das beste aus zwei Welten findet hier zusammen und ist für Fans ränkeschmiedender Serien wie Succession und Game of Thrones ein Muss.

Im Stream bei MagentaTV: Die Serien-Fakten zu Yellowstone

2 Staffeln Yellowstone gibt's komplett bei MagentaTV zu streamen

Die 3. Staffel Yellowstone folgt am 16. November 2021. In den USA ist gerade die 4. Season gestartet und außerdem sind zwei Spin-offs in Planung.

Die einzelnen Staffeln besitzen 9 bzw. 10 Episoden von ca. 50 Minuten Länge.

