Man nennt sie Mann und Frau: Winona Ryder und Keanu Reeves vermuten, dass sie vor 32 Jahren unfreiwillig geheiratet haben

Winona Ryder und Keanu Reeves sind versehentlich verheiratet. Das behaupten sie zumindest. Die Zeremonie soll vor mehr als 30 Jahren am Set eines Horrorfilms vollzogen worden sein.

An Filmsets kann so gut wie alles passieren, offenbar auch eine unfreiwillige Eheschließung. So erzählen es jedenfalls Winona Ryder und Keanu Reeves, die bei den Dreharbeiten von Bram Stoker's Dracula 1992 nach eigenen Aussagen unwissentlich vermählt wurden.

Keanu Reeves und Winona Ryder sprechen sich als Ehemann und Ehefrau an

Bereits 2018 erklärte Ryder gegenüber Entertainment Weekly :

Wir haben in Dracula tatsächlich geheiratet. Nein, ich schwöre bei Gott, ich denke, wir sind wirklich verheiratet. In der Hochzeitsszene hat Regisseur Francis Ford Coppola einen echten rumänischen Priester besetzt. Er hat [die ganze Zeremonie] durchgeführt. Daher nehme ich an, dass wir verheiratet sind.

In einer Szene von Coppolas Horror-Adaption Bram Stoker's Dracula reist Ryders Figur Mina nach Rumänien, um sich dort mit ihrem totgeglaubten Geliebten Jonathan (Reeves) zu vermählen. Coppola ließ die Szene laut dem Guardian in einer griechisch-orthodoxen Kirche in Los Angeles mit einem echten Geistlichen drehen. Auch er hält Ryder und Reeves offenbar für technisch verheiratet.

Drei Jahre später konnte Reeves nicht anders, als den beiden in einem Esquire -Video zuzustimmen: "Winona sagt, wir sind es. Coppola sagt, wir sind es. Also schätze ich, wir sind verheiratet."

Ob ihre Heiratsszene tatsächlich bindende Kraft in den kirchlichen Regeln oder den säkularen Gesetzen besitzt, sei dahingestellt. Die beiden Stars, die seit mehreren Jahrzehnten gut befreundet sind, nehmen es mit Humor, wie Ryder kürzlich im Happy Sad Confused -Podcast enthüllte. Das äußert sich unter anderem in Textnachrichten zum Geburtstag:

Ich schrieb: 'Herzlichen Glückwunsch, mein Ehemann', erklärt Ryder. 'Und er antwortete: 'Hey, Ehefrau! Ich liebe dich.'

