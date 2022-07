Die 15 besten Serien-Rückkehrer 2022: Bald neue Staffeln von Manifest, The Walking Dead und mehr

In diesem Jahr erwarten uns noch neue Staffeln von Cobra Kai, Manifest, The Walking Dead und mehr. Hier findet ihr unsere 15 Serien-Highlights bei Netflix, Amazon und Co.

Nicht nur 20 spannende Serien-Neuheiten haben die kommenden Monate des Streaming-Jahres 2022 zu bieten. Auch zahlreiche beliebte Serien-Hits feiern bald ihre Rückkehr und Fans von The Walking Dead, Cobra Kai, Manifest und mehr können sich auf neue Staffeln und Folgen freuen. In dieser Übersicht stellen wir euch die 15 Serien-Rückkehrer bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. vor, denen wir mit Spannung entgegenfiebern.

Serien-Hits auf Netflix sind zurück: Cobra Kai, Manifest und mehr

So einige beliebte Netflix-Hits kehren bis zum Ende des Jahres noch mit neuen Staffeln zurück auf die Bildschirme – auch wenn The Witcher Staffel 3 leider nicht dabei ist. Mit großer Spannung erwarten wir die 5. Staffel von The Crown, die einmal mehr die Besetzung austauscht. Squid Game-Fans können derweil die lange Wartezeit auf Staffel 2 mit japanischen Horror-Spielen in der Rückkehr von Alice in Borderland überbrücken.

Zu den weiteren Highlights gehören das große Finale von Locke & Key sowie die bereits 5. Staffel der Martial-Arts-Serie Cobra Kai. Für Fans der Mystery-Serie Manifest gibt es eine besondere Überraschung. Netflix hat diese vor der Absetzung gerettet und wird die Story um die durch die Zeit gereisten 828ler mit einer 20-teiligen XXL-Season zu einem Abschluss bringen.



Serien-Rückkehr 2022: American Horror Story - Staffel 11

Serie : American Horror Story

: American Horror Story Start : 17. Oktober bei FX / deutscher Start: TBA

: 17. Oktober bei FX / deutscher Start: TBA Warum wir uns freuen: Die beliebte Horror-Anthologie geht bereits in die 11. Runde, die bisher noch geheimnisvoller als bisher erscheint. Das Thema: unbekannt. Der Cast: noch nicht enthüllt. Das schürt die Vorfreude auf das neue Grusel-Kapitel. Nun hoffen wir, dass diese Story besser wird als das eher ernüchternde Double Feature aka Staffel 10.

Serien-Rückkehr 2022: Atlanta - Staffel 4

Serie : Atlanta

: Atlanta Start : noch dieses Jahr bei FX und in Deutschland bei Disney+

: noch dieses Jahr bei FX und in Deutschland bei Disney+ Warum wir uns freuen: Eine der besten Serien der letzten Jahre ist kürzlich auf Disney+ in die 3. Staffel gestartet, da steht die 4. und zugleich letzte Staffel des Serien-Phänomens von Donald Glover schon in den Startlöchern. Earn, Paper Boi und Co. setzen ihren surrealen Europa-Trip fort und wir sind gespannt, welche bitterbösen und bizarren Geschichten Atlanta diesmal (und zum letzten Mal) aus dem Hut zaubert.

Serien-Rückkehr 2022: Carnival Row - Staffel 2

Serie : Carnival Row

: Carnival Row Start : noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video

: noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video Warum wir uns freuen: Die düstere Steampunk-Fantasy-Serie mit Cara Delevingne und Orlando Bloom überzeugte mit einer außergewöhnlichen Fantasy-Welt, in der übernatürliche Kreaturen wie Feen und Faune als Flüchtlinge in die viktorianische Stadt Burgue kommen. Schon 3 Jahre warten wir auf ein Wiedersehen mit Philo und Vignette. Wir wollen endlich zurück in die Welt von Tirnanoc.

Serien-Rückkehr 2022: Good Omens - Staffel 2

Serie : Good Omens

: Good Omens Start : noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video

: noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video Warum wir uns freuen: Michael Sheen und David Tennant wollen uns ein weiteres Mal als Engel Erziraphael und Dämon Crowley verzücken. Die Serienadaption des Romans von Neil Gaiman und Terry Pratchett wurde überraschend um eine 2. Staffel verlängert, die nach 3-jähriger Pause endlich erscheinen soll. Inmitten von bombastischen Fantasy-Epen wie Herr der Ringe und House of the Dragon verspricht Good Omens mit seinem knuffigen Serien-Paar und jeder Menge abgedrehtem Humor erfrischende Abwechslung für Fantasy-Fans.

Serien-Rückkehr 2022: His Dark Materials - Staffel 3

Serie : His Dark Materials

: His Dark Materials Start : noch dieses Jahr bei HBO, BBC und Sky

: noch dieses Jahr bei HBO, BBC und Sky Warum wir uns freuen: Die aufwendig inszenierte Adaption von Philip Pullmans Romantrilogie His Dark Materials wird zu einem Abschluss gebracht. Staffel 3 basiert auf dem letzten Buch, Das Bernstein-Teleskop, in dem Will, der Träger des magischen Messers, und Lyra, das prophezeite Kind, durch eine Vielzahl unterschiedlicher Welten reisen, um sich gegenseitig zu finden und zu beschützen.

Serien-Rückkehr 2022: Jack Ryan - Staffel 3

Serie : Tom Clancy’s Jack Ryan

: Tom Clancy’s Jack Ryan Start : noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video

: noch dieses Jahr bei Amazon Prime Video Warum wir uns freuen: Jack Reacher legt gerade eine Pause ein. Stattdessen kehrt Amazons anderer Action-Jack zurück – nach fast 3 Jahren Pause. Der ehemalige CIA-Analyst Jack Ryan (John Krasinski) gerät diesmal in eine neue (globale) Verschwörung hinein, während er sich auf der Flucht vor dem CIA befindet. Für Fans ist dies aber noch nicht das Ende: eine 4. und letzte Staffel befindet sich derzeit im Dreh.

Serien-Rückkehr 2022: Ted Lasso - Staffel 3

Serie : Ted Lasso

: Ted Lasso Start : noch dieses Jahr bei Apple TV+

: noch dieses Jahr bei Apple TV+ Warum wir uns freuen: Ein besonders schwerer Serienabschied steht bevor. Die beste, witzigste und wichtigste Wohlfühlserie Ted Lasso geht zu Ende. Aber eine Saison mit dem AFC Richmond haben wir ja noch. Zurück in der Premiere League muss sich Rebeccas Verein in Staffel 3 unter anderem gegen Ruperts neu gekauften Club West Ham United beweisen.

Serien-Rückkehr 2022: The Good Fight - Staffel 6

Serie : The Good Fight

: The Good Fight Start : 9. September bei Paramount+

: 9. September bei Paramount+ Warum wir uns freuen: Die Wandlung, die die Anwalts-Serie The Good Fight im Laufe der Zeit durchgemacht hat, ist erstaunlich. Sie ist spannender Gerichts-Thriller, bitterböse Satire auf die Trump-Ära sowie skurriler und extrem cleverer Blick auf Hot Topics aus Gesellschaft und Politik zugleich – und noch so viel mehr. Wir sind sicher, dass die finale 6. Staffel nochmal ein echtes Serien-Highlight wird.

Serien-Rückkehr 2022: The Handmaids Tale - Staffel 5

Serie : The Handmaid's Tale

: The Handmaid's Tale Start : 14. September 2022 bei Hulu / dt. Start: November 2022 bei MagentaTV

: 14. September 2022 bei Hulu / dt. Start: November 2022 bei MagentaTV Warum wir uns freuen: Bevor sich The Handmaid's Tale in einer nicht enden wollenden Spirale der Folter und des Leids verlieren konnte, überraschte die 4. Staffel mit einem faszinierenden und bitter nötigem Richtungswechsel. Fernab des dystopischen Gilead muss sich June (Elisabeth Moss) nun in Kanada mit ihren Traumata auseinandersetzen. Aber der Kampf gegen Gilead ist noch lange nicht gewonnen.

Serien-Rückkehr 2022: The Walking Dead - Staffel 11, Teil 3

Serie : The Walking Dead

: The Walking Dead Start : Herbst 2022 bei AMC und in Deutschland bei Disney+

: Herbst 2022 bei AMC und in Deutschland bei Disney+ Warum wir uns freuen: Das populäre Zombie-Drama steuert unaufhaltsam auf das Ende zu. Die finalen 8 Episoden müssen nicht nur den eskalierenden Konflikt mit dem Commonwealth zu einem Abschluss bringen, sondern auch noch zahlreiche offene Fragen beantworten. Welche Hauptfiguren sterben? Wird Rick zurückkehren? Und kann das Serienfinale die riesigen Fan-Erwartungen überhaupt erfüllen?

