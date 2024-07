Mark Harmons NCIS-Rückkehr könnte Fans enttäuschen, doch der Star ist komplett zufrieden mit seiner Rolle

Mit Spannung erwarten Fans die neue NCIS-Serie über den jungen Leroy Gibbs. Jetzt spricht NCIS-Veteran Mark Harmon über seine Beteiligung bei dem Projekt.

Die Freude bei vielen Fans war sehr groß, als Mark Harmon seine Rückkehr ins NCIS-Franchise ankündigte. 19 Staffeln lang war als Supervisory Special Agent Leory Jethro Gibbs in der Crime-Serie Navy CIS zu sehen, ehe er die Ermittlerikone des US-amerikanischen Network-Fernsehens im Ruhestand parkte.

Schnell stellte sich jedoch heraus: Harmon kehrt nicht für eine weitere Staffel von Navy CIS vor die Kamera zurück. Stattdessen fungiert er als Erzähler des Prequels NCIS: Origins, das in den 1990er Jahren angesiedelt ist und die Geschichte des jungen Leroy Gibbs erzählt. Nun spricht Harmon erstmals ausführlich über seine Rolle.

Mark Harmon kehrt in 3 Monaten zu NCIS zurück und begleitet als Erzähler die Geschichte des jungen Gibbs

Bei der Pressetour der TCA (Television Critics Association) freut sich Harmon vor allem über das neue Team, mit dem er im Zuge von NCIS: Origins zusammenarbeiten darf, wie Deadline in einem Bericht zusammenfasst.

Der TV-Star sagt:

Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass ich froh bin, Teil dieses Teams zu sein. Und ich habe kein Problem, einen Schritt zurückzutreten, um diesen Cast seine Arbeit machen zu lassen. Wir haben viel Zeit damit verbracht, um diese Gruppe zu finden, die jetzt vor uns sitzt.

CBS NCIS

Auch darüber hinaus gibt er sich bescheiden:

Ich bin eigentlich nur ein kleiner Teil [von NCIS: Origins], weil ich nicht da bin, um große Entwicklungen anzustoßen oder so. Ich bin nur da, um zu unterstützen. Und wie kann ich helfen? Und wenn du meine Hilfe brauchst, toll. Und wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Und bis jetzt ist alles gut gelaufen.

Wir dürfen gespannt sein, wie die Übergabe des Staffelstabs genau vonstattengeht. Austin Stowell (Bridge of Spies) verkörpert die junge Version der Figur, die Harmon unsterblich gemacht hat.

Crime-Nachschub im TV: Wann startet NCIS: Origins?

NCIS: Origins startet am 14. Oktober 2024 in den USA auf dem Sender CBS, wo auch die anderen Serien des Crime-Franchise beheimatet sind. Wann und wie die Geschichte des jungen Gibbs nach Deutschland kommt, ist aktuell unklar. In den USA ist zudem geplant, die Folgen der Prequels bei dem Streaming-Dienst Paramount+ zu veröffentlichen.