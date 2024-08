Martin Scorsese liebt einen seiner Filme mehr als alle anderen – aber er kann ihn nicht mehr anschauen

Regie-Legende Martin Scorsese hat einen beeindruckenden Fundus an Filmen kreiert. Sein persönlicher Favorit war jedoch keiner seiner erfolgreichsten Filme.

Mit mehr als 25 Filmen und über 50 Jahren Erfahrung im Filmbusiness gehört Martin Scorsese nicht nur zu den besten, sondern auch einflussreichsten Filmemachern aller Zeiten. Nach einer langen Zeit und vielen erfolgreichen Filmen erinnert er sich noch immer an seine Anfänge als Regisseur. Immerhin wurde er davon sehr geprägt. Somit ist sein persönlicher Lieblingsfilm auch einer, der seine Karriere begründet hat.

Hexenkessel bedeutet Martin Scorsese heute am meisten

In einem Interview mit dem Rolling Stone sprach Scorsese über sein Lebenswerk. Dabei kam auch die Sprache darauf, welcher Film dem Meisterregisseur am meisten bedeute. Die Antwort schien sehr klar für Scorsese zu sein:

Nun, Mean Streets ist immer einer meiner Lieblingsfilme, wegen der Musik und weil es die Geschichte von mir und meinen Freunden war. Es war der Film, auf den die Leute ursprünglich aufmerksam wurden.

In Deutschland wurde Mean Streets unter dem Titel Hexenkessel veröffentlicht. Drei Jahre später entstand mit Taxi Driver einer seiner bekanntesten Filme überhaupt. Als er nach diesem in Bezug auf seinen Lieblingsfilm gefragt wurde, antwortete Scorsese übrigens ganz schlicht mit "Nein".

Schaut hier noch einen Trailer zu Scorseses Hexenkessel:

Hexenkessel - Trailer (Englisch)

Martin Scorseses Hexenkessel ist zu persönlich für den Regisseur

Obwohl Hexenkessel für Scorsese eine große Bedeutung hat und einer seiner Lieblingsfilme ist, kann er ihn heute nicht mehr anschauen. Dem Rolling Stone gegenüber erklärte er, der Film sei zu persönlich. Und das ist kein Zufall. Vor Hexenkessel drehte Scorsese den Film Die Faust der Rebellen. Während er selbst vieles an diesem Streifen mochte, fuhr der Film keine guten Kritiken ein. Laut Slash Film kam die wichtigste Kritik für Scorsese von Kollege John Cassavetes:

Du hast gerade ein Jahr deines Lebens damit verbracht, ein Stück Sche*ße zu machen.

Diese harten Worte rüttelten an dem damaligen Nachwuchsregisseur. Er entschied sich danach, einen persönlichen Film zu machen. Hexenkessel wurde daraufhin sein erster erfolgreicher Autorenfilm und ebnete ihm den Weg zu seiner heute so großen Karriere.