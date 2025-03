Martin Scorsese verfilmt gefeierten Roman mit Leonardo DiCaprio – die Story dreht sich um sein Lieblingsthema

Martin Scorsese hat ein neues Eisen im Feuer: Nach Killers of the Flower Moon will er mit Leonardo DiCaprio einen Film umsetzen, der im ländlichen Amerika spielt. Vorlage ist eine gefeierte Buch-Reihe.

Manche Menschen werden mit dem Alter ruhiger, aber Martin Scorsese gehört nicht zu ihnen: Der Meisterregisseur hat gegenwärtig gleich mehrere Mammutprojekte geplant. Dazu gehört jetzt auch ein Film für den Killers of the Flower Moon-Streamingdienst Apple TV+, in dem Leonardo DiCaprio mitspielen soll. Martin Scorsese verfilmt mit Leonardo DiCaprio gefeierte Buchvorlage Wie Publishers Weekly berichtet, wird Apple TV+ die Gilead-Buchreihe der Autorin Marilynne Robinson adaptieren. Die Bücher spielen in einem gleichnamigen Städtchen im US-Bundesstaat Iowa. Der erste Roman der Reihe, der ebenfalls Gilead heißt, wurde 2005 mit dem prestigeträchtigen Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Martin Scorsese soll zunächst den zweiten Roman namens Home als Spielfilm umsetzen. Collider zitiert aus der Synopse des Romans: Reverend Boughtons aufmüpfiger Sohn Jack ist nach zwanzig Jahren nach Hause zurückgekehrt. Verschlagen und gerissen in seiner Jugend, trägt der Alkoholiker nun zwei Dekaden finsterer Geheimnisse mit sich herum. Er gerät mit seinem traditionalistischen Vater aneinander, bleibt aber dessen innig geliebtes Kind. Während Jack versucht, die Beziehung zu seinem Vater zu retten, verstärkt sich die Bindung an seine Schwester Glory, die mit einem gebrochenen Herzen [nach Gilead] kommt. Home setzt sich laut Publishers Weekly mit Themen des Glaubens im ländlichen Amerika auseinander und bedient sich einer Variation des biblischen Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Scorsese scheint für eine Adaption wie geschaffen: In vielen seiner Werke ist der christliche Glaube Thema, explizit setzt er sich damit in Die letzte Versuchung Christi und Silence auseinander. Welche Rolle Leonardo DiCaprio in der Adaption übernimmt, ist noch nicht bekannt. Darüber hinaus gibt es noch keine Informationen darüber, ob Scorsese auch die anderen Romane der Gilead-Reihe umsetzen wird. Eine Bestätigung vonseiten Scorseses oder AppleTV+ steht noch aus. Wann kommt Martin Scorseses Film zu Apple TV+? Da sich das Projekt in einem sehr frühen Stadium befindet, gibt es für Scorseses Home-Adaption noch keinen Starttermin. Der Meisterregisseur arbeitet gegenwärtig an diversen Filmen, unter anderem einem Frank Sinatra-Biopic. Wann die Home-Adaption also erscheint, ist momentan schwer einzuschätzen.