Marvel-Chef ist maßlos von neuem MCU-Film begeistert: Er sollte einfach öfter an die frische Luft gehen

Die Aufnahmen eines poetischen Sonnenuntergangs lassen MCU-Chef Kevin Feige in einem neuen Interview schwärmen. Zurecht reagiert das Internet ziemlich witzig darauf.

Nach über 10 Jahren mit Blockbustern aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) können einen anscheinend die einfachsten Dinge noch in pures Staunen versetzen. Das beste Beispiel dafür ist ein aktuelles Interview mit Marvel-Chef Kevin Feige zum kommenden Blockbuster Eternals.

Im Gespräch mit Variety schwärmt dieser davon, was für eine tolle Regisseurin Chloé Zhao ist, die eben erst mit zwei Oscars für ihren neuen Film Nomadland ausgezeichnet wurde. Von Feiges überschwänglichem Lob lässt uns und das Internet aber vor allem die Beschreibung eines einfachen Sonnenuntergangs nicht mehr los.

MCU-Chef schwärmt über malerischen Sonnenuntergang

Im Variety-Interview beschreibt Kevin Feige eine eher schlichte Aufnahme aus Eternals so, als würde er allgemein nicht so oft aus dem Haus kommen. Regelrecht euphorisiert beschreibt er die Szene eines Sonnenuntergangs aus dem MCU-Blockbuster:

Ich erinnere mich, dass wir zusammen eine kleine Probe geschnitten haben, um es [höheren Disney-Verantwortlichen] zu zeigen. Und es war so schön, ich musste immer wieder sagen: 'Das ist direkt aus einer Kamera; Hier gibt es überhaupt keine VFX-Arbeit!' Weil es ein wunderschöner Sonnenuntergang war, mit perfekten Wellen und Nebel, der vom Ufer auf dieser riesigen Klippe aufsteigt - wirklich, wirklich beeindruckend.

Im Video schauen wir uns Phase 4 des MCU genauer an:

Zu viel Marvel? | Kann MCU Phase 4 nach Endgame überzeugen?

Natürlich dürfte das Talent einer Filmemacherin wie Chloé Zhao dazu beigetragen haben, dass dieser Sonnenuntergang besonders malerisch oder poetisch wirkt. Trotzdem komme ich wegen Feiges Schwärmerei nicht mehr an dem Gedanken vorbei, wie der MCU-Chef jahrelang in Konferenzräumen und vor Bildschirmen sitzt oder an Sets unterwegs ist, um jetzt mit einem Mal wieder die einfache Schönheit der Natur zu bemerken.

Und von der Vorstellung, wie ein entspannter Spaziergang von Kevin Feige durch die Natur aussehen würde, will ich gar nicht erst anfangen. Allein seine staunende Aussage, dass das alles ohne künstliche Effekte aus einer Kamera stammt, ist ein schönes Bild dafür, wie der mit CGI zugebombte MCU-Chef plötzlich wieder klar sehen kann.

Im Netz gibt es schon witzige Reaktionen auf das Interview des MCU-Chefs

Wenig überraschend hat auch das Internet nach Kevin Feiges Variety-Interview schnell einige Scherze wegen dessen Sonnenuntergangseuphorie ausgepackt:

Jemand sollte Kevin Feige einen Kalender mit Wasserfällen und so Zeug kaufen und dann dabei zuschauen, wie sein Kopf explodiert.

'Es sieht aus wie ein echter Hund', sagt Kevin Feige, als Chloe Zhao ihm ein iPhone-Foto eines Labradors zeigt. Eine einzelne Träne, die in 8k glitzert, tropft über sein Exoskelett.

Kevin Feige, als er plötzlich rausgefunden hat, dass man Sonnenuntergänge ohne Green-Screen filmen kann:

Wenn Kevin Feige einen echten Sonnenuntergang sieht:

Wie poetisch Eternals am Ende aussieht, erfahren wir voraussichtlich ab dem 4. November 2021. Dann soll der neue MCU-Blockbuster in den deutschen Kinos starten.

Podcast für MCU-Fans: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision und Falcon and the Winter Soldier haben eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.

Was sind eure liebsten Sonnenuntergänge in Filmen?