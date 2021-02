Marvel-Chef kämpft nonstop um Keanu Reeves - wie in einem traurigen Liebesfilm

Ein neues Gerücht verbindet Keanu Reeves mal wieder mit einer Rolle im Marvel-Universum. Es ist nicht das erste Mal. Die Bemühungen des MCU-Chefs wirken mittlerweile wie von einem liebestollen Teenager ohne Erfolg.

Marvel Cinematic Universe-Chef Kevin Feige und Filmstar Keanu Reeves wirken so langsam wie das traurigste Liebespaar, das einfach nicht sein soll. Immer wieder wird der Schauspieler aus der Matrix- und John Wick-Reihe mit Rollen im MCU in Verbindung gebracht - den entscheidenden Schritt will Reeves aber offenbar nie machen.

Jetzt ist wieder ein neues Gerücht aufgetaucht, dass dem Schauspieler ein Angebot für die Hauptrolle im geplanten Spider-Man-Spin-off Kraven the Hunter gemacht wurde. Wenn ich mir die bisherige Geschichte zwischen Keanu Reeves und Marvel so anschaue, wird dieser traurige Liebesfilm aber wohl weiterhin kein glückliches Ende nehmen.

Marvel-Chef Kevin Feige kämpft um Keanu Reeves wie ein liebestoller Teenager

Von der Webseite The Illuminerdi stammt das eher schwammige Gerücht, demzufolge Sony Keanu Reeves schon ein Angebot für die Hauptrolle im Kraven-Spin-off gemacht hat. Der Film soll angeblich eine Mischung aus Mann unter Feuer und Logan - The Wolverine werden.

Auch wenn Reeves dadurch erstmal Teil von Sonys Marvel-Universum mit Filmen wie Venom und Morbius wird, ist der Sprung ins MCU von Kevin Feige nicht mehr weit. Der ist als Produzent nämlich an beiden Filmuniversen beteiligt und könnte den Star endlich zu sich holen.

Auf mich wirkt es, als würde Kevin Feige Keanu Reeves hinterherlaufen wie Joseph Gordon Levitt Zooey Deschanel in 500 Days of Summer. Bisher erinnert das Verhältnis zwischen den beiden aber mehr an eine tragische Romanze. Darin ist Feige der liebestolle Teenager, der Reeves um jeden Preis für sich gewinnen will, von der unerreichbaren Schönheit aber ständig eiskalt abserviert wird.

Im Comic Book-Interview von 2019 mit dem MCU-Chef klingt das dann so:

Wir sprechen mit ihm für fast jeden Film, den wir machen. Wir sprechen mit Keanu Reeves darüber. Ich weiß nicht, wann oder ob er jemals dem MCU beitreten wird, aber wir möchten unbedingt herausfinden, wie es richtig geht.

Keanu Reeves war schon häufiger Teil von Gerüchten rund um das MCU

Die Berichte über angebliche Marvel-Angebote an Keanu Reeves sind kaum noch, sind kaum noch zu überblicken. Zuerst war er für die Rolle als Yon-Rogg in Captain Marvel im Gespräch, die dann von Jude Law gespielt wurde. Damals ist die Besetzung sogar fast geglückt, doch Reeves musste wegen terminlichen Überschneidungen durch den John Wick 3-Dreh absagen.

2019 kam es dann nochmal zu zwei Berichten, die den Star mit dem MCU in Verbindung brachten. Einmal sollte Keanu Reeves auf Kevin Feiges Marvel-Wunschliste für die Hauptrolle in der MCU-Serie Moon Knight ganz oben stehen. Mittlerweile steht fest, dass der Superheld von Oscar Isaac gespielt wird.

Ein anderes Gerüchte besagte 2019, dass der Star für eine Rolle im kommenden MCU-Blockbuster Eternals in Verhandlungen gewesen sein soll. Am Ende war aber auch hier nichts dran. Und hinter allen Gerüchten steht immer Kevin Feige, der den Kampf um Keanu Reeves einfach nicht aufgibt.

Das neueste Gerücht rund um den Schauspieler im Kraven-Film passt aktuell auch so gut, weil Valentinstag vor der Tür steht. In der Geschichte zwischen Keanu Reeves und Kevin Feige wirkt das neuste Casting-Gerücht wie der letzte verzweifelte Versuch, auf den letzten Metern doch noch für ein Happy End zu sorgen.

