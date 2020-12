Marvel Day: Den besten MCU-Film zeigt ProSieben leider nicht

Morgen ist Marvel Day bei ProSieben und ihr könnt euch über den Tag verteilt 7 Marvelfilme anschauen. Der beste Marvelfilm der Moviepilot-Community ist aber nicht dabei.

Von früh bis spät Superhelden gibt es beim Marvel Day auf ProSieben. Für Fans und solche, die es werden wollen, ist das eine hervorragende Gelegenheit, sich kompakt auf die Männer und Frauen mit den übernatürlichen Kräften und bunten Anzügen einzulassen.

Insgesamt 7 Marvelfilme - 6 davon aus dem MCU - gibt es zu sehen sowie 4 Kurzfilme. Mit Black Panther ist sogar eine deutsche Free-TV-Premiere dabei. Bei Minute 6 und 23 Sekunden fügte Disney+ kürzlich eine Widmung für Chadwick Boseman ein, den Ende August verstorbenen Darsteller des T'Challa.

Schaut das neue Intro von Black Panther

Black Panther - Neues Intro

Ob diese auch bei der ProSieben-Ausstrahlung zu sehen sein wird, werden sich bestimmt viele Fans fragen.

Der beste MCU-Film ist beim Marvel Day nicht zu sehen

Beim ProSieben-Marvel-Day könnt ihr Captain America, Thor, Doctor Strange und Black Panther in ihren Solo-Abenteuer bewundern. Auch die Guardians of the Galaxy sind dabei. Gezeigt wird Teil 2 mit Starlord, Gamora, Rocket Raccoon, Groot und Drax. Schön und gut, aber der beste Film der Moviepilot-Community fehlt.

Guardians of the Galaxy ist eure Nr. 1 im MCU-Ranking. Mehr als 17.000 Bewertungen sind für den Superhelden-Film bis dato zusammengekommen. Die Liste der meisten Bewertungen führt mit Abstand Iron Man an - bis jetzt sind 41.000 Stimmen abgegeben worden. Aber der erste Teil der Guardians of the Galaxy hat die höchsten Bewertungen.



Wir bleiben den Beweis nicht schuldig und listen euch hier die 10 besten MCU-Filme auf - nach euren Bewertungen:

7,94923 - Guardians of the Galaxy

7,85374 - Avengers 3: Infinity War

7,61988 - Marvel's The Avengers

7,59199 - Avengers 4: Endgame

7,57049 - Iron Man

7,53090 - Guardians of the Galaxy Vol. 2

7,42631 - Captain America 2: The Return of the First Avenger

7,38865 - The First Avenger: Civil War

7,26529 - Thor 3: Tag der Entscheidung

7,23674 - Doctor Strange

Marvel Day 2020 bei ProSieben: Alle Zeiten und Filme

Wie schon beim ersten Marvel Day sind auch 2020 zwischen den Spielfilmen Marvel Shorts zu sehen. Sie blicken auf Captain America, Doctor Strange & Loki, Guardians of the Galaxy und Thor. Alle Filme und Sendedaten habt ihr hier nochmal kompakt:



07:45 Uhr - X-Men 2 (2003)

10:05 Uhr - Marvel Short: Captian America (2018)

10:10 Uhr - Captain America - The First Avenger (2011)

12:20 Uhr - Marvel Short: Doctor Strange & Loki (2017)

12:25 Uhr - Doctor Strange (2016)

14:35 Uhr - Marvel Short: Guardians of the Galaxy (2017)

14:40 Uhr - Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

17:35 Uhr - Marvel Short: Thor Ragnarok (2018)

17:40 Uhr - Thor 3: Tag der Entscheidung (2017)

20:15 Uhr - Black Panther (2018)

23:00 Uhr - The First Avenger: Civil War (2016)

Welchen Marvelfilm findet ihr am interessantesten? Ist Guardians of the Galaxy auch euer Favorit?