Wann spielt Marvels Hawkeye? Neue Bilder ordnen die Serie in die MCU-Timeline ein

Marvels Hawkeye-Serie wird aktuell in New York gedreht. Die neusten Set-Bilder verraten eine Menge über die Handlung des MCU-Ablegers mit Jeremy Renner in der Hauptrolle.

Lange war es ruhig um Hawkeye, doch jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Letzte Woche haben die Dreharbeiten angefangen, kurze Zeit später wurde der Cast der Marvel-Serie enthüllt. Damit nicht genug: Die neusten Set-Bilder geben weiteren Einblick in die Produktion und verraten, wann die Geschichte spielt.

Marvels Hawkeye spielt nach Avengers 4: Endgame

Nachdem Jeremy Renners Hawkeye zuletzt durch die New Yorker U-Bahn hastete, sehen wir ihn nun in Chinatwon. Unterwegs ist er mit der von Hailee Steinfeld verkörperten Kate Bishop. Der entscheidende Hinweis auf die Handlungszeit versteckt sich in einem chinesisches Poster im Hintergrund, das ein frohes neues Jahr 2025 wünscht.

Damit ist klar, dass sich Hawkeye nach den Ereignissen von Avengers 4: Endgame auf der MCU-Timeline einfügt. Sprich: Die größte Katastrophe ist überstanden. All die Menschen, die Thanos in Avengers 3: Infinity War per Fingerschnipp ausgelöscht wurden, sind wieder wohlbehalten aus dem Jenseits zurückgekehrt.

Auch Hawkeyes Familie kehrt in der Marvel-Serie zurück

Zu diesen Menschen gehört auch Hawkeyes Familie, wie weitere Set-Fotos zeigen. In Avengers 2: Age of Ultron haben wir diese erstmals kennengelernt. Zudem war sie auch bei Tony Starks Beerdigung anwesend. Zu sehen sind Clint Bartons Kinder, Lila (Ava Russo), Cooper (Ben Sakamoto) und Nathaniel (Cade Woodward). Von Laura (Linda Cardellini), Clints Ehefrau, fehlt bisher aber jegliche Spur.

Darüber hinaus geben die neuen Set-Bilder einen Hinweis, worum sich die Handlung der Hawkeye-Serie dreht. Durch Kate Bishop kündigt sich eine Figur an, die in Zukunft das Hawkeye-Vermächtnis weitertragen könnte. Doch warum verabschiedet sich Clint Barton von Pfeil und Bogen? Möglicherweise verliert er sein Gehör.



Set-Bilder deuten tragisches Hawkeye-Schicksal an

Wenn wir nochmal zum Schauplatz in Chinatown zurückkehren, fällt auf, dass Jeremy Renner und Hailee Steinfeld auf den Stufen vor einer roten Tür sitzen. Dort prangert ein Schild, das auf einen Hörtherapeuten hinweist, der im zweiten Stock seine Praxis hat.

Bereits in den Marvel-Comics gibt es diverse Storylines, in denen Hawkeye sein Gehör verliert, etwa im Kampf gegen Bösewicht Crossfire, der eine Waffe baut, die über Schall funktioniert und sämtliche Superheld/innen in den Wahnsinn treibt. In einer anderen Version kündigt sich Clint Bartons Hörverlust seit seiner Kindheit an.

Mit Kazimierz Kazimierczak aka Clown existiert zudem ein Gegenspieler, der Hawkeye mit zwei seiner eigenen Pfeile in die Ohren sticht. Das ist vor allem deswegen interessant, weil Fra Fee in der Hawkeye-Serie eine Figur namens Kazi spielt, was sehr wahrscheinlich eine Abkürzung für Kazimierz Kazimierczak ist.

Hier seht ihr Jeremy Renner nochmal am Set, wie er sich ans linke Ohr fasst. Viele Schrammen zieren sein Gesicht, wobei fraglich ist, wie er sich diese genau zugezogen hat.

Wir dürfen gespannt sein, wie Serienschöpfer und Showrunner Jonathan Igla die aus den Comics bekannten Handlungselemente in einer neuen Geschichte vereint. Die Hawkeye-Serie wird voraussichtlich Ende 2021/Anfang 2022 auf Disney+ ihre Premiere feiern. Davor erwarten uns WandaVision, Loki und The Falcon and the Winter Soldier.

