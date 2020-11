ProSieben aufgepasst: Disney+ ändert Black Panther nach Tod von Chadwick Boseman

In wenigen Tagen zum Marvel-Day zeigt ProSieben den MCU-Kracher Black Panther als Free-TV-Premiere. Jetzt hat Disney+ das Intro zu Ehre von Chadwick Boseman geändert.

Am nächsten Sonntag zeigt ProSieben den MCU-Film Black Panther in der Free-TV-Premiere. Eine Woche vorher ändern Marvel und Disney+ nun die berühmte Sequenz, die zu Beginn jedes MCU-Films mit Fanfaren auf das Erlebnis einstimmt. Das berichtete unter anderem Variety .

Ob das Update von Dauer sein wird, ist noch nicht sicher. Es wäre passend, immerhin wird damit das Erbe von Boseman als T'Challa nochmal in der MCU-Lore verfestigt.

Aufgrund der zeitlichen Nähe liegt zudem die Frage nahe: Nimmt der deutsche TV-Sender die Änderung noch so kurzfristig in seine Ausstrahlung auf?

Bei Disney+: Das ist die Änderung in Black Panther

Bei Minute 6 und 23 Sekunden fügte Disney+ die schöne Widmung ein. Das Marvel-Logo baut sich hier normalerweise episch auf. Schnipsel aus der Comic-Geschichte flitzen durchs Bild.

Black Panther und mehr: Das ist das Programm beim Marvel-Day

Jetzt konzentriert sich die Sequenz ganz auf Chadwick Boseman und Black Panther. Hier könnt ihr den Clip sehen:

Tod von Marvel-Star: Das neue Black Panther-Intro

Black Panther - Neues Intro

Tod von Chadwick Boseman erschütterte vor wenigen Monaten

Vor 3 Monaten war Chadwick Boseman in Folge einer Krebserkrankung gestorben. Er litt seit 4 Jahren an Darmkrebs, der Tod erreichte die Öffentlichkeit dennoch überraschend. Boseman war produktiv, hatte in den Jahren vor seinem Tod eine Rolle nach der anderen angenommen. Nach dem Tod Ende August meldeten sich viele MCU-Kolleginnen mit Trauerbotschaften.

Vor kurzem war bekannt geworden, dass die Dreharbeiten zu Black Panther 2 Anfang 2021 starten werden - zunächst ohne neuen Star in Hauptrolle.

Arbeitet ProSieben die Änderung in Black Panther in die Premiere am Marvel-Day ein?

Ob ProSieben das neue Intro so schnell in den Sendefluss einbauen kann, ist fraglich. Womöglich gibt es technische und rechtliche Hürden. Wir haben bereits beim Sender nachgefragt. Die Beziehungen zwischen ProSieben und Disney bzw. Disney+ sind aber eng.

Zum Start des Streamingdienstes im Frühling dieses Jahres hatte der Sender die erste Folge The Mandalorian, ein Disney+-Original, als Deutschlandpremiere gezeigt. Der Marvel-Day mit etlichen Filmen aus dem Disney-Katalog ist inzwischen eine jährliche Tradition bei ProSieben. Daran sollte es also nicht scheitern.

